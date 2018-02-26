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    Кличко снова рассмешил киевлян оговоркой о декоммунизации на ТВ

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    (обновлено: )34040
    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире канала NewsOne, отвечая на вопрос о декоммунизацию арки Дружбы народов и монументальной скульптуры Родина-Мать.
    Facebook Город Киев

    Видео забавного эфира киевского головы сразу же было опубликовано в Facebook. Градоначальник заявил, что необходимо строить новые объекты и памятники, которые будут "угрожать".

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    "Нам необходимо создавать, а не разрушать. Создавать новые объекты, открывать новые улицы, создавать новые памятники, если необходимо — новые символы нашего города для того, чтобы они действительно угрожали", — сказал Кличко.

    Однако затем киевский мэр сразу поправился и произнес слово "украшать".

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