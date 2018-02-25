Данилко предложил властям "декоммунизировать" Сердючку

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Шоумен Андрей Данилко ответил украинским властям, которые собираются снять пятиконечную звезду со шпиля высотки на Крещатике в Киеве, где находится его квартира.

"В связи с событиями в Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: "так вы и голову Сердючке тогда оторвите", — заявил Данилко во время общения с журналистами по завершении финала Нацотбора на Евровидение-2018.

По его мнению, пятиконечная звезда давно не ассоциируется с советским наследием, поскольку стала частью его сценического образа, сообщает Обозреватель.

В финале Национального отбора на Евровидение 2018 не обошлось без скандала. Находящийся в жюри актер Данилко сделал замечание певице TAYANNA, после чего обматерил ее администратора.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который, среди прочего, запрещает пропаганду и публичную демонстрацию советской символики. В соответствии с ним в стране переименовали города и улицы, названные в честь государственных деятелей Советского Союза, а также снесли многие памятники времен СССР.