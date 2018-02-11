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    Соцсети: декоммунизация завершена! Пора начинать дебандеризацию?

    (обновлено: )70985
    Директор института нацпамяти Владимир Вятрович объявил о завершении декоммунизации в Украине. Это далеко не первый финальный отчет о "проделанной работе". Но что изменилось в стране после тотальных переименований и падения каменных "вождей"?
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Декоммунизация в Украине фактически завершена: почти все населенные пункты переименованы и памятников Ленину больше не осталось. Такое заявление в субботу, 10 февраля, сделал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "У нас произошло переименование населенных пунктов – около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования обнаружилось 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", – отметил он.

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    По данным Вятровича, в Украине демонтировали почти все памятники Ленину. "Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", – рассказал он. В украинском сегменте соцсетей процесс декоммунизации всегда вызывал немалый интерес:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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