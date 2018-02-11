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    Вятрович передумал запрещать Цоя и Высоцкого

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (566)

    (обновлено: )24202
    По словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, у него есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание Владимира Высоцкого.
    Владимир Вятрович
    УНИАН

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не считает, что в Украине нужно запрещать творчество Владимира Высоцкого или Виктора Цоя.

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    "Только хочу обратить внимание, что эта дискуссия очень быстро сошла с пути на предмет того, запрещать ли их, или не запрещать. Я не считаю, что их надо запрещать. Я считаю просто, что мы должны помнить, что, собственно, и этих деятелей российская пропаганда будет использовать для усиления своего влияния. Потому что они напоминают о едином культурном пространстве, которое существовало. Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства. Они апеллируют к этим концептам "один народ", который является абсолютно основой современной российской пропаганды", — пояснил Вятрович в эфире Радио Свобода..

    Он отметил, что бесспорно "можно и нужно изучать и русскую литературу в рамках мировой литературы".

    По его словам, в нынешней ситуации нужно понимать, что творчество Высоцкого и Цоя, очевидно, уже без их ведома будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.

    "У меня тоже есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание коллекции Владимира Высоцкого… И слушал много Цоя в свое время. Я не собираюсь осуждать их за их творчество", — сказал Вятрович.

    Ранее Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил Высоцкого, Цоя и писателя Михаила Булгакова. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия о том, стоит ли запрещать творчество российских деятелей культуры как "пропаганду".

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