Вятрович передумал запрещать Цоя и Высоцкого

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не считает, что в Украине нужно запрещать творчество Владимира Высоцкого или Виктора Цоя.

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"Только хочу обратить внимание, что эта дискуссия очень быстро сошла с пути на предмет того, запрещать ли их, или не запрещать. Я не считаю, что их надо запрещать. Я считаю просто, что мы должны помнить, что, собственно, и этих деятелей российская пропаганда будет использовать для усиления своего влияния. Потому что они напоминают о едином культурном пространстве, которое существовало. Они являются инструментами воспроизведения этого единого культурного пространства. Они апеллируют к этим концептам "один народ", который является абсолютно основой современной российской пропаганды", — пояснил Вятрович в эфире Радио Свобода..

Он отметил, что бесспорно "можно и нужно изучать и русскую литературу в рамках мировой литературы".

По его словам, в нынешней ситуации нужно понимать, что творчество Высоцкого и Цоя, очевидно, уже без их ведома будут использовать как инструменты возобновления российского влияния.

"У меня тоже есть в домашней коллекции пластинок фактически полное собрание коллекции Владимира Высоцкого… И слушал много Цоя в свое время. Я не собираюсь осуждать их за их творчество", — сказал Вятрович.

Ранее Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил Высоцкого, Цоя и писателя Михаила Булгакова. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия о том, стоит ли запрещать творчество российских деятелей культуры как "пропаганду".