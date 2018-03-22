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    Столкновения атошников и полиции в Запорожье

    (обновлено: )35660
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    inform.zp.ua
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    inform.zp.ua
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    inform.zp.ua
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    inform.zp.ua
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    скриншот видео
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Скриншот видео
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Скриншот видео
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Скриншот видео
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Скриншот видео
    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и АТОшниками
    Скриншот видео

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    Все фотоленты

    Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и атошниками.

    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Фото facebook.com/volodymyr.omelyan
    "ОмеLoop". В Киеве митинговали против Омеляна

    Как сообщает inform.zp.ua, после того, как правоохранители насильно посадили в патрульную машину бердянского активиста Виталия Олешко, возмущенные АТОшники приступили к активным действиям.

    Полицейские всевозможными способами пытались не применять физическую силу и просили активистов вести себя сдержаннее. Однако уговоры не помогли и разъяренная толпа митингующих напала на полицейских.

    Ранее сообщалось, что митинги в поддержку и против внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко прошли возле здания парламента в центре Киева.

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