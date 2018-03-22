Столкновения атошников и полиции в Запорожье

Очередная сессия Запорожского областного совета прервалась потасовкой между запорожскими полицейскими и атошниками.

Как сообщает inform.zp.ua, после того, как правоохранители насильно посадили в патрульную машину бердянского активиста Виталия Олешко, возмущенные АТОшники приступили к активным действиям.

Полицейские всевозможными способами пытались не применять физическую силу и просили активистов вести себя сдержаннее. Однако уговоры не помогли и разъяренная толпа митингующих напала на полицейских.

Ранее сообщалось, что митинги в поддержку и против внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко прошли возле здания парламента в центре Киева.