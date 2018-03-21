В Киеве произошли столкновения между полицией и участниками митинга против Омеляна

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Киеве возле здания Кабинета министров произошли столкновения полиции и участников акции протеста на площади перед правительством.

По информации УНИАН, стычки произошли после того, как полиция задержала нескольких участников митинга. Другие протестанты попытались вытащить своих соратников из рядов полиции, однако безуспешно.

Ранее у здания правительства начался митинг работников транспортных компаний и активистов. Они презентовали новый вида транспорта "ОмеLoop" и показали "антикоррупционный суд" над министром инфраструктуры Владимиром Омеляном по случаю 700 дней его работы.

Сам министр отнесся к митингу иронично и даже разместил на своей странице в Facebook несколько фотографий с участниками акции протеста.