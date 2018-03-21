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    Требуют поднять пенсии. В Украине проходят массовые протесты ветеранов МВД

    (обновлено: )18903
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии во Львове
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии во Львове
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    zpu.kr.ua
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Фото Twitter Евгения Солонины
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии
    Фото Twitter Евгения Солонины
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    twitter.com/SolonynaY
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Киеве
    twitter.com/SolonynaY
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком
    dozor.kr.ua
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии во Львове
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии во Львове
    facebook.com/igor.zinkevych
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии во Львове
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии во Львове
    facebook.com/igor.zinkevych
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    grivna.ks.ua
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    grivna.ks.ua
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    grivna.ks.ua
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Херсоне

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    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в Кропивницком

    В Киеве в Мариинском парке в среду прошла акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур, в том числе Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины.

    Протестующие требуют проведения индексации пенсий для ветеранов украинских силовых структур. Также они настаивают на внесение законопроекта Кабинета министра о пересчете пенсий на рассмотрение Верховной Рады.

    Также и в других городах прошли подобные митинги. Так, в Херсоне на площади Свободы состоялся  митинг ветеранов.

    Он прошел в рамках всеукраинской акции с требованием перерасчета пенсий.

    На херсонский митинг были приглашены представители облвоенкомата и облуправления пенсионного фонда. Никто из них не явился.

    В Кропивницком на площади героев Майдана на очередную протестную акцию вышли бывшие военнослужащие и правоохранители. 

    Они протестовали против правительственного постановления под № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".  

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