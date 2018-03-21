Требуют поднять пенсии. В Украине проходят массовые протесты ветеранов МВД

В Киеве в Мариинском парке в среду прошла акция протеста пенсионеров и ветеранов силовых структур, в том числе Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины.

Протестующие требуют проведения индексации пенсий для ветеранов украинских силовых структур. Также они настаивают на внесение законопроекта Кабинета министра о пересчете пенсий на рассмотрение Верховной Рады.

Также и в других городах прошли подобные митинги. Так, в Херсоне на площади Свободы состоялся митинг ветеранов.

Он прошел в рамках всеукраинской акции с требованием перерасчета пенсий.

На херсонский митинг были приглашены представители облвоенкомата и облуправления пенсионного фонда. Никто из них не явился.

В Кропивницком на площади героев Майдана на очередную протестную акцию вышли бывшие военнослужащие и правоохранители.

Они протестовали против правительственного постановления под № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

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