Разгон сторонников Саакашвили: реакция полиции и кадры столкновений

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.
"Как результат — десятки активистов избиты, некоторые из них с тяжелыми травмами попали в больницы. Остальных — упаковали в автозаки и доставили в райотделы полиции Киева", — сообщается на странице движения "Освобождение" в Facebook.
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Брифинг главы столичной полиции Андрея Крищенко по следственным действиям возле Верховной Рады:
Кроме того, выложены новые кадры разгона протестующих.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и доступно по ссылке.
По последним данным, задержаны 50 человек.
В сети появляются кадры сноса палаточного городка возле парламента.