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    Разгон сторонников Саакашвили: реакция полиции и кадры столкновений

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    Зачистка палаточного городка под Радой (49)

    (обновлено: )48620
    Сотрудники Нацгвардии и Нацполиции "зачистили" палаточный городок под зданием Верховной Рады. По последним данным полиции, задержаны 50 человек во время столкновений. Пострадали шесть протестующих и четверо полицейских.
    Столкновения под Верховной Радой, 3 марта 2018
    facebook.com/UA.National.Police

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие. 

    "Как результат — десятки активистов избиты, некоторые из них с тяжелыми травмами попали в больницы. Остальных — упаковали в автозаки и доставили в райотделы полиции Киева", — сообщается на странице движения "Освобождение" в Facebook.

    Смотрите также: Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    Брифинг главы столичной полиции Андрея Крищенко по следственным действиям возле Верховной Рады:

    Кроме того, выложены новые кадры разгона протестующих.

    Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и доступно по ссылке.

    По последним данным, задержаны 50 человек.

    В сети появляются кадры сноса палаточного городка возле парламента.

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