Разгон сторонников Саакашвили: реакция полиции и кадры столкновений

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие.

"Как результат — десятки активистов избиты, некоторые из них с тяжелыми травмами попали в больницы. Остальных — упаковали в автозаки и доставили в райотделы полиции Киева", — сообщается на странице движения "Освобождение" в Facebook.

Смотрите также: Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

Брифинг главы столичной полиции Андрея Крищенко по следственным действиям возле Верховной Рады:

Кроме того, выложены новые кадры разгона протестующих.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и доступно по ссылке.

По последним данным, задержаны 50 человек.

В сети появляются кадры сноса палаточного городка возле парламента.