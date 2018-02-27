Парасюк и Семенченко сообщили свою версию столкновений у Рады

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Митингующие, которые участвовали в столкновениях под Радой, приехали из Закарпатья, чтобы встретиться со спикером Андреем Парубием, сообщил нардеп Семен Семенченко в интервью "Украинской правде".

По его словам, они хотели обсудить отставку президента Петра Порошенко. "Я был с Владимиром Парасюком (внефракционный народный депутат). Попросили нас ребята выйти и донести их требования парламенту", – рассказал Семенченко.

По его словам, примерно 50 митингующих приехали из Тячева Закарпатской области, где неделю назад требовали от райгосадминистрации "принять обращение об отставке Порошенко".

В то же время Семенченко рассказал, что не видел пострадавших среди правоохранителей и того, как начались столкновения. Но он отметил, что видел "раненых людей" и "жестокое обращение" со стороны силовиков.

Владимир Парасюк, который также стал очевидцем столкновений, подтвердил, что митингующие "хотели, чтобы Парубий поставил на голосование вопрос об импичменте Порошенко".

По словам депутата, столкновения начались с того, что правоохранители "безо всяких причин начали бросаться на сетку, которая отмежевывала полицию от митингующих".

Он отметил, что сам пострадал от слезоточивого газа, который применили силовики.

На уточняющий вопрос, кто был среди митингующих, и представляли ли они какие-то политические силы, Парасюк ответил, что это были как жители палаточного городка, так и "приезжие из Киева, Львова, Закарпатья".

В то же время, представитель палаточного городка, сторонник "Движения Освобождения" Никита Кашницкий сообщил, что протестующие угрожали зажечь шины, если спикер Парубий не выйдет к ним.

По его словам, среди приезжих из Закарпатья были "майдановцы, атошники, волонтеры". Кашницкий рассказал, что правоохранители якобы "с разных сторон пытались продвинуться к колесам".

"Их главной целью было, насколько я понимаю, не дать возможность людям зажечь колеса", – отметил он, добавив, что митингующие пытались "сдерживать правоохранителей", после чего "появились еще два или три отряда силовиков", которые начали нападение.

Активист подтвердил, что протестующие использовали кирпичи, палки и газовые баллончики, но по его словам, это была "самозащита".

Ранее народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские.