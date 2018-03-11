В Херсонской области произошли столкновения военных и местных жителей

Видео Facebook Vera Godyna

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Херсонской области Голопристанское отделение полиции открыло уголовное производство в связи с избиением 20-летнего мужчины, сообщает главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

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В полицию обратилась мать пострадавшего, по ее словам, молодой человек получил повреждения в ночь на 9 марта. Ее сын был избит возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка. Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения. Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовного правонарушения военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с.Новая Збурьевка.

Видео массовой драки было опубликовано в социальных сетях.

Военно-морские силы Украины уже подтвердили факт драки и сообщили о задержании участников столкновений.

"Вблизи поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины выполняет задачи по охране и обороне определенного военного объекта, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими. Так, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, спровоцировали драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины. Следует отметить, что все указанные военнослужащие были трезвы", — говорится на странице ВМС Украины в Facebook.

По информации военных, зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы.

По данному факту командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет предоставлена ​​компетентными правоохранительными органами, после чего виновных лиц будут привлечены к ответственности.

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Ранее штаб АТО в Донбассе сообщал, что два бойца ВСУ 8 марта устроили стрельбу в городе Славянск. Оба были задержаны за хулиганство.