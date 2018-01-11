наверх
11.01.201815:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Киев

    На месте скандальной стройки в Киеве произошла драка в присутствии Кличко

    (обновлено: )32110
    Городской голова Киева и руководитель столичного управления Нацполиции прибыли на место столкновений в Печерском районе Киева. Активисты протестуют против строительства вблизи ботанического сада.
    Протестующие на месте строительства в Печерском районе Киева по ул. Мичурина, 44
    Укринформ

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Печерском районе произошли столкновения между активистами и застройщиками. 

    Национальный корпус сносит забор на стройке ЖК Ярославов град
    Новая атака "Национального корпуса": активисты снесли забор на месте стройки

    Активисты требовали прекратить строительство на улице Мичурина, 44, называя его незаконным, а представители застройщика утверждают, что все законные документы у них есть. Этот спор и стала причиной потасовки, передает "Укринформ".

    На месте строительства находятся мэр Киева Виталий Кличко и начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

    Конфликт вокруг строительства жилого дома вблизи Ботанического сада им. Гришко длится уже не один год. Активисты утверждают, что строительство проводится без получения разрешительных документов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?