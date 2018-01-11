На месте скандальной стройки в Киеве произошла драка в присутствии Кличко

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Печерском районе произошли столкновения между активистами и застройщиками.

Активисты требовали прекратить строительство на улице Мичурина, 44, называя его незаконным, а представители застройщика утверждают, что все законные документы у них есть. Этот спор и стала причиной потасовки, передает "Укринформ".

На месте строительства находятся мэр Киева Виталий Кличко и начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Конфликт вокруг строительства жилого дома вблизи Ботанического сада им. Гришко длится уже не один год. Активисты утверждают, что строительство проводится без получения разрешительных документов.