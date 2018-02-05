В Киеве драка на дороге переросла в перестрелку

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Киеве произошли драка и перестрелка из-за замечания на улице Княжий Затон, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Автомобиль BMW выехал со двора, — в авто двое. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов (с обоих сторон). Затем, ударившись об авто, раненный мужчина скрылся в одном из подъездов", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте множество экипажей патрульной полиции и медики. На место направилась следственно-оперативная группа.

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