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    В Киеве драка на дороге переросла в перестрелку

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (233)

    (обновлено: )31310
    По информации СМИ, автомобиль BMW выехал со двора на улице Княжий Затон, неизвестному мужчине не понравилось как автомобиль выехал и он ударил ногой по машине. Последовала словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Киеве произошли драка и перестрелка из-за замечания на улице Княжий Затон, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

    "Автомобиль BMW выехал со двора, — в авто двое. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов (с обоих сторон). Затем, ударившись об авто, раненный мужчина скрылся в одном из подъездов", — говорится в сообщении. 

    Сейчас на месте множество экипажей патрульной полиции и медики. На место направилась следственно-оперативная группа.

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    Ранее сообщалось, что в Одессе, на улице Академика Королева возле детской площадки полицейские со стрельбой задерживали угонщика автомобиля Lexus.

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