В немецком аэропорту произошла массовая драка между турками и курдами

Массовая драка произошла в аэропорту Ганновер-Лангенхаген между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами, два человека получили легкие ранения, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в понедельник вечером в терминале B. Причиной послужила спонтанная демонстрация в поддержку курдов против военных действий Турции в Сирии. Как отмечает газета Hannoversche Allgemeine, среди прочего курдские демонстранты выкрикивали обвинения в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. В ответ турецкие пассажиры, ожидавшие свой рейс в Стамбул, напали на демонстрантов.

По предварительным данным, на месте находилось около 180 человек. Полиции пришлось применить перцовый газ против 20 участников драки, чтобы взять ситуацию под контроль.

Правоохранители начали расследование в связи с четырьмя случаями нанесения телесного вреда и двумя случаями ущерба имуществу. Рейс в Стамбул, который должен был вылететь в 17.30 по местному времени (18.30 по Киеву), пришлось отложить более чем на полчаса, пишет газета.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне. По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.