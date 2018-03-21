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    "ОмеLoop". В Киеве митинговали против Омеляна

    (обновлено: )104
    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция протеста у здания Кабмина против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Фото facebook.com/volodymyr.omelyan
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста у здания Кабмина против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Акция протеста у здания Кабмина против министра инфраструктуры Владимира Омеляна
    Фото facebook.com/volodymyr.omelyan
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН
    Акция работников транспортных компаний возле здания Кабмина в Киеве
    УНИАН

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    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна

    В Киеве у здания Кабмина прошел митинг работников транспортных компаний и активистов. Они презентовали новый вида транспорта "ОмеLoop" и показали "антикоррупционный суд" над министром инфраструктуры Владимиром Омеляном по случаю 700 дней его работы.

    Сам министр отнесся к митингу иронично и даже разместил на своей странице в Facebook несколько фотографий с участниками акции протеста.

    Однако позже  произошли столкновения полиции и участников акции протеста на площади перед правительством.

    Стычки произошли после того, как полиция задержала нескольких участников митинга. Другие протестанты попытались вытащить своих соратников из рядов полиции, однако безуспешно. Позже стало известно о задержании семерых участников митинга.

    Смотрите также: Требуют поднять пенсии. В Украине проходят массовые протесты ветеранов МВД

     

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