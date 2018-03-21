"ОмеLoop". В Киеве митинговали против Омеляна

В Киеве у здания Кабмина прошел митинг работников транспортных компаний и активистов. Они презентовали новый вида транспорта "ОмеLoop" и показали "антикоррупционный суд" над министром инфраструктуры Владимиром Омеляном по случаю 700 дней его работы.

Сам министр отнесся к митингу иронично и даже разместил на своей странице в Facebook несколько фотографий с участниками акции протеста.

Однако позже произошли столкновения полиции и участников акции протеста на площади перед правительством.

Стычки произошли после того, как полиция задержала нескольких участников митинга. Другие протестанты попытались вытащить своих соратников из рядов полиции, однако безуспешно. Позже стало известно о задержании семерых участников митинга.

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