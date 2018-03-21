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    Столкновения под Кабмином. Задержаны семь митингующих

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    Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка, сообщили в полиции.
    Под Кабмином задержали семерых человек после столкновений с правоохранителями
    отдел коммуникации полиции Киева

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В связи с нарушением правопорядка в правительственном квартале в четверг в управление полиции доставили семь человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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    "Сегодня, 21 марта, возле Кабинета министров Украины проходили мероприятия, в соответствии с ранее поданной в КГГА заявкой. Несмотря на предупреждение правоохранителей, участники акции перекрыли движение по улице Грушевского. Переговоры с активистами не дали результата, поэтому при попытке освободить проезжую часть возникла потасовка. После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", — говорится в сообщении.

    На шесть человек составили административные протоколы по ч. 1 ст. 173 (мелкое хулиганство), а на организатора акции — по ч. 1 ст. 185 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

    Ранее сообщалось, что в Киеве возле здания Кабинета министров произошли столкновения полиции и участников акции протеста на площади перед правительством.

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