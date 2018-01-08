Экс-главный санврач: на борьбу с эпидемиями Украина выделяет копейки

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Индийское правительство сделало подарок Украине, доставив более 130 тыс. доз специфических сывороток: 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз протирабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, все препараты имеют сертификат качества GMP.

"Печально, что эти препараты нам дают как гуманитарную помощь, как подачку. Украина — европейская цивилизованная страна и могла бы сама обеспечить себя и иметь национальный резерв. Но, как говорят, для достижения цели все средства хороши, поэтому такие шаги министерства нужно приветствовать. Однако мы получили самые востребованные, первоочередные препараты, но перечень препаратов, которые нам необходимы, далеко не полон. Фактически нет стандартов подготовки подобного перечня. Нет четко определенной потребности, поскольку речь идет о чрезвычайных ситуациях, то есть это те случаи, которые могут произойти, а могут и не произойти. Но из практики, из ретроспективного анализа можно сформировать определенную потребность и определенную номенклатуру иммунобиологических препаратов", — сказал РИА Новости Украина бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Как уверяют в Минздраве, поскольку само Министерство не может быть инициатором регистрации, а местные власти не могут закупать незарегистрированные препараты, гуманитарные грузы — единственный путь обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости.

"На сегодня для Минздрава, возможно, это самый простой путь, поскольку есть определенные законодательные препоны получения таких препаратов. Таких средств нам нужно немного, и производителям, естественно, проходить ту стандартную процедуру регистрации лекарственных средств, которую они проходят для так называемых календарных иммунобиологических препаратов, которые массово и планово приобретаются государством не выгодно. Но в силах Министерства изменить законодательство, чтобы такого абсурда не было. Поэтому Минздрав может решить проблему, внеся изменения в законодательство и предусмотрев, что номенклатура препаратов, которые должны составлять национальный резерв, не должна подлежать той системе регулирования, которой подлежат другие препараты. Ведь все равно, когда у людей случается беда, они едут за препаратами в ту же Россию, Польшу или Беларусь и завозят их, не регистрируя, но тем не менее используют. Этот абсурд тоже не раз проговаривался: если другие страны регистрируют данные препараты, зачем нам повторять регистрацию, особенно когда речь идет об экстренных случаях. Поэтому, действительно, на сегодня гуманитарная помощь — это единственный механизм, но на самом деле не проблема этот вопрос урегулировать", — считает Протас.

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В 2018 году в бюджет заложено 42 млн гривен для закупки сывороток и иммуноглобулинов для лечения. Как сообщили в Минздраве, препараты будут приобретены через международные организации и соответствующим образом зарегистрированы, сейчас идет планирование закупок.

"Министерство не заложило достаточного количества средств в так называемый эпидемиологический фонд, который предусматривает как раз финансирование мероприятий чрезвычайных случаев: вспышки, эпидемии и так далее. В бюджет 2018 года на эти цели заложено всего навсего 160 тысяч гривен. Это капля в море, поскольку потребность в финансирование эпидемиологического фонда, по минимальным расчетам, составляет порядка 250 миллионов гривен, если учитывать потребность в вакцинации по эпидемическим показателям против гриппа. То есть, нам необходимо 250 миллионов гривен, чтобы перекрыть существующие проблемы в профилактике вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний в стране", — подчеркнул Протас.