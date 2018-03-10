Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что во всем мире запрещена реализация дикорастущих грибов, которые продаются на стихийных рынках в Киеве.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан сообщил, что заведения общественного питания проверяли выборочно — в случае жалоб потребителей, но после массового отравления суши ситуация изменилась.
Несмотря на выявленные нарушения санитарного законодательства, можно заметить, что бизнес внял рекомендациям и начал исправлять ситуацию. Об этом в эфире "ГС" заявил главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан.
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине дефицит сыворотки от ботулизма, потому что ранее она импортировалась из РФ.
Глава управления Госслужбы по вопросам безопасности продуктов Олег Рубан и эколог Татьяна Тимочко пояснили, что главным источником загрязнения воздуха в столице являются автотранспорт и частные котельные.
В эфире радиостанции Голос Столицы начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что 80% загрязнений столичного воздуха происходит от автотранспорта.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за последнюю неделю показатели заболеваемости гриппом уменьшились, но ситуация напряженная.
И. о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан и директор Департамента образования КГГА Олена Фидонян рассказали, что в рамках децентрализации решение закрыть учебные заведения на карантин должны принимать администрации этих учреждений.
Председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире "ГС" заявил, что существование различных схем нелегальной продажи продуктов питания свидетельствует о нездоровых отношениях бизнеса и власти, а в результате страдает потребитель.
Исполняющий обязанности начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" пояснил, как избежать заражения ботулизмом и почему именно в Украине эта инфекция — смертельно опасная.
В Киеве, как и в Украине в целом, доминирует циркуляция калифорнийского или свиного вируса гриппа, а швейцарский вирус будет второстепенным и никак не скажется на эпидпроцессе, рассказал главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".