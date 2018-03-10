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    Олег Рубан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 40
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    Шатер цирка Кобзов в Киеве
    Корь в Киеве. Цирк "Кобзов" продает билеты, несмотря на запрет - СМИ
    01:18 12.01.2018
    213Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Владелец цирка Николай Кобзов утверждает, что не получал от КГГА никаких уведомлений о запрете продажи билетов. Он утверждает, что ни один работник цирка в Киеве корью не болел.
    Приготовление шаурмы
    В Киеве половина ларьков с фаст-фудом работают с нарушениями - Рубан
    12:49 28.12.2017
    54
    Как сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, больше всего нарушений выявлено в салатах, фарше, мясе птицы, колбасах, молочной продукции.
    Суши и роллы. Архивное фото
    Бди! В Киеве из-за отравлений закрыли более 50 заведений – Рубан
    12:40 21.12.2017
    505
    В предновогодние праздники супермаркеты часто прибегают к мошенничеству по проведению акций, сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
    Грибы
    Киевляне травятся грибами из-за стихийной торговли - Рубан
    05:15 13.09.2017
    177
    Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что во всем мире запрещена реализация дикорастущих грибов, которые продаются на стихийных рынках в Киеве.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Рубан: есть тенденция к росту пищевых отравлений
    17:45 11.09.2017
    207
    Случаев инфекционных заболеваний среди детей всегда больше, поскольку взрослые занимаются самолечением и в статистику не попадают, заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
    Олег Рубан
    Суши и не только. Рубан о санитарном состоянии заведений Киева
    08:07 04.07.2017
    471Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Начальник главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан сообщил, что заведения общественного питания проверяли выборочно — в случае жалоб потребителей, но после массового отравления суши ситуация изменилась.
    Больница. Архивное фото
    Дело о массовом отравлении суши в Киеве передано в суд
    23:59 03.07.2017
    184Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Госпродпотребслужба призывает лиц, которые отравились в конкретном ресторанном хозяйстве, при ее содействии обратиться в суд за материальной и моральной компенсацией.
    Олег Рубан
    Главный санврач Киева: безопасность продуктов в городе - под полным контролем
    22:10 02.07.2017
    71
    Несмотря на выявленные нарушения санитарного законодательства, можно заметить, что бизнес внял рекомендациям и начал исправлять ситуацию. Об этом в эфире "ГС" заявил главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан.
    Олег Рубан
    Рубан: ботулизм для украинцев особо опасен - в стране нет сыворотки
    02:20 01.06.2017
    252Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине дефицит сыворотки от ботулизма, потому что ранее она импортировалась из РФ.
    Олег Рубан
    Смог над Киевом: вредных веществ стало вдвое больше - Рубан
    07:10 18.01.2017
    823
    Глава управления Госслужбы по вопросам безопасности продуктов Олег Рубан и эколог Татьяна Тимочко пояснили, что главным источником загрязнения воздуха в столице являются автотранспорт и частные котельные.
    Киев, туман
    Рубан: основной источник загрязнения воздуха в Киеве - автомобили
    00:55 18.01.2017
    123
    В эфире радиостанции Голос Столицы начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что 80% загрязнений столичного воздуха происходит от автотранспорта.
    Термометр
    В Киеве эпидпорог гриппа превышен на 33% - Рубан
    18:08 16.12.2016
    114Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Начальник главного управления Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за последнюю неделю показатели заболеваемости гриппом уменьшились, но ситуация напряженная.
    Олег Рубан
    Грипп: все, что нужно знать о болезни и о лечении
    19:50 11.12.2016
    2395Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" дал рекомендации, как защититься от гриппа в этом году, и что делать, если вы все-таки заболели.
    Олег Рубан
    Тотального закрытия учебных заведений на карантин не будет - Рубан
    13:06 08.12.2016
    226Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    И. о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан и директор Департамента образования КГГА Олена Фидонян рассказали, что в рамках децентрализации решение закрыть учебные заведения на карантин должны принимать администрации этих учреждений.
    Олег Рубан
    Киев на пороге эпидемии гриппа - Рубан
    07:11 06.12.2016
    208Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    И. о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в столице может начаться эпидемия гриппа, если не вводить профилактические меры в организованных коллективах.
    Эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.
    Эксперт: коррупция – главный враг легального импорта
    12:29 05.10.2016
    258Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос в эфире "ГС" заявил, что существование различных схем нелегальной продажи продуктов питания свидетельствует о нездоровых отношениях бизнеса и власти, а в результате страдает потребитель.
    Олег Рубан
    В Украине нет диагностики ботулизма и сыворотки против него — Рубан
    17:46 10.09.2016
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    Исполняющий обязанности начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "ГС" пояснил, как избежать заражения ботулизмом и почему именно в Украине эта инфекция — смертельно опасная.
    Борьба с вирусом Зика
    Вирус Зика в Украине. Под ударом Одесская и Херсонская области
    18:06 08.03.2016
    4153Вспышка вируса Зика
    Главный санитарный врач Киева Олег Рубан сообщил о вероятности появления вируса Зика в Украине и о том, как защитить себя от него.
    Медицинская маска. Архивное фото
    В Украине скрытая эпидемия вирусных гепатитов, это хуже, чем СПИД - Рубан
    10:39 03.03.2016
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    Только в прошлом году зарегистрирован рост хронических вирусных гепатитов в два раза, отметил в эфире 106 FM главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан.
    Заболевание гриппом
    В Украине доминирует свиной грипп, швейцарский вирус будет второстепенным - Рубан
    20:23 26.01.2016
    2255Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В Киеве, как и в Украине в целом, доминирует циркуляция калифорнийского или свиного вируса гриппа, а швейцарский вирус будет второстепенным и никак не скажется на эпидпроцессе, рассказал главный государственный санитарный врач города Киева Олег Рубан.
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