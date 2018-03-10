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    Ангола

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Хроника 10 февраля. Похороны "Гиви", переименование "Петровки", старт "Берлинале"
    11:10 11.02.2017
    1991Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Более 10 тысяч человек в пятницу приняли участие в церемонии прощания с погибшим командиром батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаилом Толстых.
    Скорая. Архивное фото
    В Анголе в давке на футбольном стадионе погибли 17 человек
    07:15 11.02.2017
    89
    Сотни фанатов пытались прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды "Санта Рита" и "Рекреативо" из Либоло. Среди погибших есть дети.
    Медработник в защитной одежде в одном из городов Сьерра-Леоне
    Жертвами желтой лихорадки стали 300 жителей Анголы
    04:14 20.05.2016
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    По информации помощник Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности от желтой лихорадки подтверждает потенциально взрывоопасный характер заболевания и есть риск его распространения по всему миру.
    Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш
    Президент Анголы покинет свой пост в 2018 г после почти 40-летнего правления
    16:24 11.03.2016
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    Глава Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, возглавивший страну в 1979 году, объявил о намерении завершить политическую карьеру в 2018 году, его президентский срок составит 39 лет.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Главный тренер сборной Анголы по футболу уволен за неявку на работу после Рождества
    17:38 28.12.2015
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    Филемон пообещал провести пресс-конференцию и разъяснить причины своего увольнения. По его словам, он приехал в расположение национальной команды, несмотря на то, что ему не выплачивалась зарплата на протяжении восьми месяцев.
    Организация стран–экспортеров нефти (ОПЕК). Инфографика
    ОПЕК: страны, политика и динамика цен на нефть 
    16:46 18.02.2015
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    Когда и зачем была создана ОПЕК, какие страны в нее входят и как они влияют на мировые цены на нефть – об этом и не только в инфографике РИА Новости.
    Территория нефтяной компании
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла
    11:05 16.02.2015
    160
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу, 13 февраля, выросла на 3,11 доллара, или на 5,88%, - до 55,97 доллара за баррель с 52,86 доллара за баррель в предыдущий день торгов.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК снизилась до $45,19
    10:57 12.01.2015
    79
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в пятницу 9 января снизилась на 0,49 доллара, или на 1,07% - до 45,19 доллара за баррель с 45,68 доллара за баррель по сравнению с предыдущим днем торгов.
    Добыча нефти. Архивное фото
    Цена барреля нефти ОПЕК выросла до $56,06
    11:12 29.12.2014
    108
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в среду 24 декабря, повысилась на 0,47 доллара, или на 0,85% - до 56,06 доллара за баррель с 55,59 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
    Заседание СБ ООН
    Ангола, Венесуэла и Малайзия избраны новыми непостоянными членами СБ ООН
    20:24 16.10.2014
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    Место в группе "европейские и иные государства" осталось вакантным, так как Испания и Турция не набрали достаточного числа голосов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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