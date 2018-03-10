По информации помощник Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности от желтой лихорадки подтверждает потенциально взрывоопасный характер заболевания и есть риск его распространения по всему миру.
Филемон пообещал провести пресс-конференцию и разъяснить причины своего увольнения. По его словам, он приехал в расположение национальной команды, несмотря на то, что ему не выплачивалась зарплата на протяжении восьми месяцев.
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК в среду 24 декабря, повысилась на 0,47 доллара, или на 0,85% - до 56,06 доллара за баррель с 55,59 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".