Как послушать Минздрав, то в Украине всего достаточно: и вакцин от кори, и от дифтерии. А вот в реальности дела обстоят иначе. Регионы жалуются на нехватку прививок, а в некоторых областях их уже почти не осталось. Тем временем, люди продолжают болеть и умирать.
Врач-гомеопат Наталья Коломиец пояснила, что вакцинация - очень сложная иммунобиологическая процедура с неизвестными последствиями, и многие исследования подтвердили, что искоренить корь на земном шаре - невозможно.
Спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что в городе проходят семинары, где рассказывают о вреде прививания, а некоторые родители даже выигрывали суды у Минздрава, доказывая, что вакцины не соответствуют нормам.
Музыкант Валерий Харчишин рассказал о том, как после укуса собаки безуспешно искал вакцину от бешенства, а врач-инфекционист Евгения Менжулина подчеркнула, что из-за плохого контроля эпидслужб жизнь людей - под большой угрозой.
Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в рамках пресс-конференции "Эпидемия гриппа будет. Страну накроет новый штамм "Гонконг" сообщил, что в Украине уничтожена система вакцинации.
Только 11,5% детей первого года жизни в Украине получили прививки против туберкулеза, от полиомиелита - 39%, коклюша, дифтерии, столбняка - менее 2%, гемофилии - 4%. Ситуация такова, что Минздрав инициирует заседание СНБО.
Отсутствие информационной политики привело к тому, что от осложнений в результате гриппа погибло большое количество людей, а этого можно было избежать, считает президент фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.
Вакцину от гриппа нужно покупать самостоятельно, ведь она не входит в календарь прививок. Ее цена в аптеках колеблется от 120-150 гривен до 200-250 гривен, разъяснила врач общей практики семейной медицины Катерина Телегина.
Украина попала в "черный список" стран с самым низким в мире уровнем вакцинации против полиомиелита. Без экстренных мер опасная болезнь может распространиться по всей стране, кроме того, это закроет Украине двери в Европу.
Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехе испытаний вакцины против вируса Эбола. Испытания проводят власти Гвинеи совместно с ВОЗ, организацией "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".