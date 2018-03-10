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    вакцинация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Корь
    Вакцинируйтесь, но чем и зачем? Регионы в панике из-за кори
    15:14 24.01.2018
    1005Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Как послушать Минздрав, то в Украине всего достаточно: и вакцин от кори, и от дифтерии. А вот в реальности дела обстоят иначе. Регионы жалуются на нехватку прививок, а в некоторых областях их уже почти не осталось. Тем временем, люди продолжают болеть и умирать.
    Корь
    Госполитики по профилактике кори в Украине нет — иммунолог
    12:54 19.01.2018
    365Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Украинцы не чувствовали бы корь такими массивными вспышками, если бы в стране был достаточный уровень иммунной защиты населения, отметила Наталья Винник.
    Вирус кори
    СМИ сообщают о буме вакцинации от кори в Киеве
    16:03 12.01.2018
    468Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    В настоящее время детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году.
    Вакцинация
    Прививки против кори: почему врачи против
    10:15 26.10.2017
    11982Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Врач-гомеопат Наталья Коломиец пояснила, что вакцинация - очень сложная иммунобиологическая процедура с неизвестными последствиями, и многие исследования подтвердили, что искоренить корь на земном шаре - невозможно.
    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    Одесса: дети умирают от кори, но ширится движение против прививок
    13:54 25.10.2017
    2241Медреформа или медицинский геноцид?
    Спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что в городе проходят семинары, где рассказывают о вреде прививания, а некоторые родители даже выигрывали суды у Минздрава, доказывая, что вакцины не соответствуют нормам.
    Ртутный градусник и таблетки
    Тернополь: штамм вируса гриппа "Мичиган" на подходе, а иммунитета нет
    16:06 13.10.2017
    532
    Пока "Мичиган" еще не разу не фиксировали на территории области, клинических исследований его не проводилось. Медики напоминают, что защититься от гриппа можно вакцинацией.
    Валерий Харчишин
    Харчишин и бешенство. Мнение врача-инфекциониста
    14:13 08.08.2017
    948
    Музыкант Валерий Харчишин рассказал о том, как после укуса собаки безуспешно искал вакцину от бешенства, а врач-инфекционист Евгения Менжулина подчеркнула, что из-за плохого контроля эпидслужб жизнь людей - под большой угрозой.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    ВОЗ: ситуация с вакцинацией в Украине худшая в Евросоюзе
    15:46 15.06.2017
    637
    По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Украине Марте Эверард, среди 53 стран в Украине ситуация с вакцинацией самая тяжелая.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Вакцинация от гриппа доступна не для всех – Винник
    22:37 03.12.2016
    118Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    В эфире радиостанции Голос Столицы врач-иммунолог Наталья Винник заявила, что вакцины против гриппа, которые были ввезены в Украину, очень быстро разошлись.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Супрун: ВОЗ прогнозирует эпидемию кори в Украине
    20:54 13.11.2016
    309
    Как заявила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, страна сейчас имеет самый низкий уровень вакцинации в целом мире, включая Африку: "Это большая проблема".
    Нарушения процедуры вакцинации приводят к детским смертям – Кравченко. Видео
    Нарушения процедуры вакцинации приводят к детским смертям – Кравченко 
    03:12 22.10.2016
    235Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко в рамках пресс-конференции "Эпидемия гриппа будет. Страну накроет новый штамм "Гонконг" сообщил, что в Украине уничтожена система вакцинации.
    Вакцинация
    Днепр: уж вирус близится, а вакцины все нет
    08:06 20.10.2016
    316Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Эпидемиологи Днепра ожидают первый пик заболеваемости гриппом уже в конце ноября, а противогриппозные вакцины поступят в розничную сеть только через две недели.
    Петр Порошенко и Ульяна Супрун. Архивное фото
    Спасет ли заседание СНБО девочку Надю из Днепра и других детей?
    16:22 04.08.2016
    889Громкие отставки и назначения в Украине
    Только 11,5% детей первого года жизни в Украине получили прививки против туберкулеза, от полиомиелита - 39%, коклюша, дифтерии, столбняка - менее 2%, гемофилии - 4%. Ситуация такова, что Минздрав инициирует заседание СНБО.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    В Минздраве сообщили, как готовятся к следующему сезону гриппа
    23:33 23.02.2016
    336Эпидемия свиного гриппа в Украине
    По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Перегинца, первым заданием станет определить и спланировать обеспечение украинцев вакцинами от следующего сезонного гриппа.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Эпидемия гриппа показала, как нельзя работать системе здравоохранения - эксперт
    22:57 23.02.2016
    164Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Отсутствие информационной политики привело к тому, что от осложнений в результате гриппа погибло большое количество людей, а этого можно было избежать, считает президент фонда "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.
    Меры предосторожности от гриппа
    Свиной грипп в Украине. Это еще не эпидемия - Князевич
    18:57 19.01.2016
    1100Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Министр здравоохранения Украины в 2007-2010-м годах Василий Князевич считает, что нужно восстанавливать систему вакцинации, в том числе и от гриппа.
    Больница
    Медик: лучше вакцинация, чем лечение последствий гриппа
    13:28 29.10.2015
    903
    Вакцину от гриппа нужно покупать самостоятельно, ведь она не входит в календарь прививок. Ее цена в аптеках колеблется от 120-150 гривен до 200-250 гривен, разъяснила врач общей практики семейной медицины Катерина Телегина.
    Шприц. Архивное фото
    Кто пустил в Украину полиомиелит
    16:29 06.09.2015
    20030Вспышка полиомиелита в Украине
    Украина попала в "черный список" стран с самым низким в мире уровнем вакцинации против полиомиелита. Без экстренных мер опасная болезнь может распространиться по всей стране, кроме того, это закроет Украине двери в Европу.
    ВОЗ сообщила об успехе испытаний вакцины против Эболы
    ВОЗ сообщила об успехе испытаний вакцины против Эболы 
    10:54 01.08.2015
    158Эпидемия Эболы
    Всемирная организация здравоохранения сообщила об успехе испытаний вакцины против вируса Эбола. Испытания проводят власти Гвинеи совместно с ВОЗ, организацией "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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