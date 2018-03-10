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Как послушать Минздрав, то в Украине всего достаточно: и вакцин от кори, и от дифтерии. А вот в реальности дела обстоят иначе. Регионы жалуются на нехватку прививок, а в некоторых областях их уже почти не осталось. Тем временем, люди продолжают болеть и умирать.