По словам рок-музыканта Эрика Клэптона, он страдает от шума в ушах, и руки работают уже не так, как раньше, и вообще удивительно как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Еще летом медики предупреждали — на пороге эпидемия дифтерии. И вот первый "звоночек" — в Киеве заболел ребенок, а противоядия нет. Если уберечься от бутулизма хоть как-то можно, исключив опасные продукты, то от воздушно-капельной передачи не спрячешься.
Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.
Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.
Украинские военнослужащие и бойцы полицейских подразделений в зоне АТО умудряются регулярно попадать в криминальные истории. Только за последнее время от рук своих однополчан погибло больше, чем от пуль противника.
По словам представителя предвыборной кампании Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за пневмонии отменила поездку в Калифорнию, которая должна была состояться 12 и 13 сентября.
После 20 лет перерыва в Украине начали умирать от бешенства, также увеличилось количество смертей от ботулизма. По словам эксперта Виктора Сердюка, деньги на реанимационные мероприятия при редких болезнях в бюджет не закладываются уже два года.
Специальный корреспондент ГС Александр Полуев сообщил из Одесской области, что в больницах с острой кишечной инфекцией находятся около 200 человек, большинство - дети. В Измаиле ограничены продажа продуктов питания и доступ к водоемам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".