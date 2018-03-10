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    болезни

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Заслуженная артистка РСФСР Людмила Сенчина. Архивное фото
    Друзья Сенчиной сообщили подробности ее смерти и тяжелой болезни
    15:19 25.01.2018
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    По информации друзей певицы, последние дни для Людмилы Сенчиной были очень тяжелыми. Несмотря на болезнь, с которой она боролась полтора года, артистка продолжала давать концерты.
    Эрик Клэптон
    Легендарный британский музыкант теряет слух
    19:13 12.01.2018
    320
    По словам рок-музыканта Эрика Клэптона, он страдает от шума в ушах, и руки работают уже не так, как раньше, и вообще удивительно как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Вспышка гепатита в Николаеве: люди в панике
    18:45 04.01.2018
    1987Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Подозрение в распространении инфекции пало на производителя бутилированной воды, пункты продажи которой есть по всему городу. Об этом сообщила Снежана Ракчеева.
    Певица Евгения Власова
    Тяжелобольная украинская певица обратилась к поклонникам с благодарностью
    15:59 05.12.2017
    4529
    По словам известной певицы Евгении Власовой, ее сердце и душа переполнены огромной благодарностью, она не знала, что настолько может кого-то тревожить, что за нее могут беспокоиться.
    Музыкант Стив Людвин
    Британский музыкант 30 лет вкалывал себе змеиный яд и перестал болеть - СМИ
    15:36 10.11.2017
    479
    По словам 51-летнего музыканта Стива Людвина, он уже на протяжении 15 лет не болеет простудой благодаря инъекциям змеиного яда. Но, как утверждает музыкант, эта процедура болезненна и опасна.
    В Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит, как 2-летний ребенок
    Во Вьетнаме из-за заболевания 27-летняя девушка выглядит как 2-летний ребенок
    18:52 06.10.2017
    1315
    Прожив до 27 лет девочка Do Thi Dung осталась ростом и развитием в 2-летнего ребенка. Она не может пройти более 10 шагов, быстро устает и не способна выполнять никакую домашнюю работу.
    Врач. Архивное фото
    Дифтерия пожаловала. Украину опять атакуют забытые болезни
    16:49 12.09.2017
    2640Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Еще летом медики предупреждали — на пороге эпидемия дифтерии. И вот первый "звоночек" — в Киеве заболел ребенок, а противоядия нет. Если уберечься от бутулизма хоть как-то можно, исключив опасные продукты, то от воздушно-капельной передачи не спрячешься.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Эксперт: глифосат - молекула-монстр, он должен быть запрещен во всем мире
    08:35 04.09.2017
    1154
    Глифосат нарушает работу кишечника, вызывая дисбактериоз. Он также связывает металлы и нарушает их работу в организме, считает ученый.
    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе. Видео
    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе 
    04:26 27.08.2017
    373Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    Киевлянка разыскивает пропавшую собаку, которая спасла ее от тяжелой болезни
    03:52 27.08.2017
    428
    По словам киевлянки Анны Литвиненко, собаку принесли домой еще щенком, и питомец помог ей в борьбе с тромбоцитопенией - редким заболеванием крови.
    Шприц. Архивное фото
    Гепатит А в детском приюте под Одессой: 19 детей госпитализированы
    17:11 03.06.2017
    110
    Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, изучают причины и условия, которые привели к возникновению и распространению инфекционной болезни.
    День памяти умерших от СПИДа.
    В воскресенье отмечается День памяти умерших от СПИДа
    03:30 21.05.2017
    154
    По данным ВОЗ, ВИЧ унес более 35 миллионов человеческих жизней. Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары, на который приходится две трети от общего числа новых ВИЧ-инфекций.
    Врач в больнице
    В Харьковской области в водоемах обнаружены 22 очага инфекционных болезней
    18:19 12.05.2017
    190
    По информации Харьковского областного лабораторного центра, в Харьковской области уже зарегистрировали 22 природных очага болезни, в которые попали 76 населенных пунктов в 23-х районах области.
    Вода
    ВОЗ: в мире около 2 млрд людей пьют воду с экскрементами
    19:32 13.04.2017
    186
    Употребление загрязненной воды приводит к 500 тысячам смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, включая шистосом и глистов.
    Скорая помощь в Австралии
    В Австралии во время грозы шесть человек погибли из-за приступов астмы
    05:21 27.11.2016
    85Суперштормы накрыли Европу
    Из-за сильных дождей и ветров, начавшихся в понедельник, по штату разлетелась пыльца райграса. Аллергия на эту пыльцу вызвала приступы астмы, которую назвали "грозовой".
    Автомат Калашникова, изъятый в с. Нововасильевка Донецкой области
    Другое АТО: секс и алкоголь косят людей
    17:00 20.09.2016
    27577Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Украинские военнослужащие и бойцы полицейских подразделений в зоне АТО умудряются регулярно попадать в криминальные истории. Только за последнее время от рук своих однополчан погибло больше, чем от пуль противника.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Клинтон из-за пневмонии отменила поездку в Калифорнию
    06:17 12.09.2016
    425Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам представителя предвыборной кампании Клинтон, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон из-за пневмонии отменила поездку в Калифорнию, которая должна была состояться 12 и 13 сентября.
    Хиллари Клинтон. Архивное фото
    Врачи обнаружили у Хиллари Клинтон пневмонию
    00:45 12.09.2016
    426Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По информации предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в пятницу после обследования в связи с продолжительным кашлем Клинтон был поставлен диагноз "воспаление легких".
    Больница. Архивное фото
    Эксперт: отсутствие финансов вызвало рост смертности от ботулизма и бешенства
    11:42 04.08.2016
    431Громкие отставки и назначения в Украине
    После 20 лет перерыва в Украине начали умирать от бешенства, также увеличилось количество смертей от ботулизма. По словам эксперта Виктора Сердюка, деньги на реанимационные мероприятия при редких болезнях в бюджет не закладываются уже два года.
    Въезд в Измаил
    Спецкор: причина массового отравления в Измаиле пока не известна
    08:10 19.06.2016
    2116Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Специальный корреспондент ГС Александр Полуев сообщил из Одесской области, что в больницах с острой кишечной инфекцией находятся около 200 человек, большинство - дети. В Измаиле ограничены продажа продуктов питания и доступ к водоемам.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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