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    Президент Грузии раскритиковал преследование Саакашвили

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    Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры. Он считает, что уголовное преследование по статье конституции "наносит значительный удар по международному имиджу страны и порождает ряд вопросов".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили раскритиковал прокуратуру в связи с тем, что уголовное преследование экс-президента Михаила Саакашвили происходит "на основании конституционной статьи" и тем самым "наносит удар по международному имиджу страны".

    Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент был признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением".

    Как отмечается в решении суда, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности. После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    "Когда мы наблюдаем за рассмотрением настолько значимого для общества дела, тревожит то, что прокуратура использовала конституционную статью о помиловании под основу уголовного преследования. Также прокуратура сделала политическое заявление, что еще больше углубило сомнение в связи с тем, что имеет место попытка неправильной интерпретации конституционных прав… Мы продолжим следить за этим делом, так как у нас есть подозрение, что преследование именно под эту статью служит ограничению президентских полномочий и тем прерогативам, которые есть у президентского института с точки зрения балансирования сил", — говорится в заявлении президента.

    Маргвелашвили считает, что уголовное преследование по статье конституции "наносит значительный удар по международному имиджу страны и порождает ряд вопросов".

    Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

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