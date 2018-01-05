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    Деканоидзе допустила экстрадицию Саакашвили в Грузию из-за его приговора

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (808)

    (обновлено: )29210
    Как заявила Хатия Деканоидзе, вынесенный приговор ставит под сомнение демократическое будущее страны. Она выразила сожаление, что вся судебная система находится в руках одного человека.
    Хатия Деканоидзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе считает, что вынесенный в пятницу Тбилисским городским судом заочный приговор экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции из Украины на родину.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
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    "Вынесенный приговор ставит под сомнение демократическое будущее страны. Очень жаль, что вся судебная система находится в руках одного человека… Я не исключаю экстрадиции Саакашвили, так как административный ресурс двух стран направлен против одного человека", — заявила Деканоидзе журналистам в пятницу.

    Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

    Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

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