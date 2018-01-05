Деканоидзе допустила экстрадицию Саакашвили в Грузию из-за его приговора

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе считает, что вынесенный в пятницу Тбилисским городским судом заочный приговор экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции из Украины на родину.

"Вынесенный приговор ставит под сомнение демократическое будущее страны. Очень жаль, что вся судебная система находится в руках одного человека… Я не исключаю экстрадиции Саакашвили, так как административный ресурс двух стран направлен против одного человека", — заявила Деканоидзе журналистам в пятницу.

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел. Грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.