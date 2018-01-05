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    В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

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    Бывший президент Грузии заочно осужден на родине по статье "злоупотребление служебными полномочиями". В случае задержания в Грузии Саакашвили грозит 3 года тюрьмы.
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину.

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    "Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебным положением в отношении Михаила Саакашвили и определил в качестве меры наказания четыре года лишения свободы, которые сокращены согласно закону об амнистии на одну четверть и, в конечном счете, составили три года лишения свободы", — говорится на сайте суда.

    "Это первый приговор в отношении господина Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции в Грузию", — пишет российский "Коммерсантъ".

    В материале издания со ссылкой на материалы следствия говорится, что Саакашвили незаконно пообещал бывшему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

    Убийство Сандро Гиргвлиани — преступление, вызвавшее громкий политический скандал в Грузии в 2006 году. В совершении убийства сотрудника банка Сандро Гиргвлиани были обвинены несколько офицеров МВД Грузии.

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    Напомним, Саакашвили уже заявлял, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.

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