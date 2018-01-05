В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Грузии суд заочно вынес приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, это решение может стать основанием для его экстрадиции из Украины на родину.

"Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о злоупотреблении служебным положением в отношении Михаила Саакашвили и определил в качестве меры наказания четыре года лишения свободы, которые сокращены согласно закону об амнистии на одну четверть и, в конечном счете, составили три года лишения свободы", — говорится на сайте суда.

"Это первый приговор в отношении господина Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции в Грузию", — пишет российский "Коммерсантъ".

В материале издания со ссылкой на материалы следствия говорится, что Саакашвили незаконно пообещал бывшему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

Убийство Сандро Гиргвлиани — преступление, вызвавшее громкий политический скандал в Грузии в 2006 году. В совершении убийства сотрудника банка Сандро Гиргвлиани были обвинены несколько офицеров МВД Грузии.

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Напомним, Саакашвили уже заявлял, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Тбилиси. Генпрокуратура Грузии подтвердила: бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.