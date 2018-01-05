Приговор Саакашвили дает возможность депортировать его в Грузию - депутат

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Решение суда в Тбилиси, который заочно приговорил бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы, открывает все юридические возможности для его безотлагательной депортации в Грузию, считает народный депутат Игорь Мосийчук.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

"Саакашвили приговорен к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий… пока в Грузии… Будучи президентом Грузии Саакашвили в обход комиссии по помилованию помиловал трех человек, виновных в убийстве банковского работника, то есть чистом уголовном убийстве. Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию", — написал Мосийчук в пятницу на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты. Однако 3 января суд в Киеве подтвердил, что Саакашвили не является лицом, нуждающимся в защите в Украине.