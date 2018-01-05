Голая активистка Femen показала "ядерную кнопку" у посольства США в Киеве

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Активистка движения Femen 5 января провела акцию возле посольства США.

Обнаженная женщина залезла на стелу с названием посольства, расположенного на улице Сикорского. На ее теле была надпись "Big button" — большая кнопка. В руках активистка держала чемоданчик с надписью "Nuclear Football" — "Ядерный футбол".

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Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын, поздравляя народ Северной Кореи с Новым годом, заявил, что всегда держит на рабочем столе "ядерную кнопку".

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, но "больше, мощнее и она работает".