наверх
05.01.201817:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Дубинский: борьба с коррупционерами закончилась - красть уже нечего

    (обновлено: )24320
    Пока активисты бегают и считают украденное, в стране происходит массовая деиндустриализация, промышленность мертва и никто не думает, как ее восстановить, отмечает Александр Дубинский.
    Александр Дубинский
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Во главе коррупционной пирамиды Украины стоит Порошенко – Вакаров

    В деле "борьбы с коррупцией", которое превратилось в Украине в национальную идею, есть один интересный момент, отмечает финансовый обозреватель Александр Дубинский.

    "Пока все бегают и считают дома и машины судей, ментов, прокуроров и чиновников, – обсуждая, как их отобрать и поделить – в стране происходит массовая деиндустриализация. Промышленность мертва. И никто даже не думает, как ее восстановить", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

    Вопросы экономики, бизнеса, производства заменили вопросы чужих денег, продолжает он, "интерес к которым навязывается обществу одними воровайками, желающими ограбить других, ничего не делая и не производя".

    Читайте также: Коррупция в Украине сильна, Порошенко остается оправдывается — политолог

    "Тем временем, четыре года борьбы с теми, кто украл привели к тому, что и красть-то уже нечего. Что также можно считать безусловной победой революции. Интеллектуальных люмпенов", – подытожил Дубинский.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?