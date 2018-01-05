Дубинский: борьба с коррупционерами закончилась - красть уже нечего

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РИА Новости Украина

В деле "борьбы с коррупцией", которое превратилось в Украине в национальную идею, есть один интересный момент, отмечает финансовый обозреватель Александр Дубинский.

"Пока все бегают и считают дома и машины судей, ментов, прокуроров и чиновников, – обсуждая, как их отобрать и поделить – в стране происходит массовая деиндустриализация. Промышленность мертва. И никто даже не думает, как ее восстановить", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Вопросы экономики, бизнеса, производства заменили вопросы чужих денег, продолжает он, "интерес к которым навязывается обществу одними воровайками, желающими ограбить других, ничего не делая и не производя".

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"Тем временем, четыре года борьбы с теми, кто украл привели к тому, что и красть-то уже нечего. Что также можно считать безусловной победой революции. Интеллектуальных люмпенов", – подытожил Дубинский.