Исчезла на пять дней. Под Киевом горе-мать бросила троих детей без присмотра

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области женщина бросила троих детей на пьяного сожителя. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, в Васильковский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Мытница 27-летняя мать оставила троих маленьких детей и исчезла на пять дней.

Работники сектора ювенальной превенции местной полиции совместно со службой по делам детей и центром социальных служб для семьи, детей и молодежи немедленно выехали по указанному адресу. Выяснилось, что накануне новогодних праздников женщина ушла из дома, оставив детишек в возрасте от трех до пяти лет с сожителем. За детьми мужчина не ухаживал и злоупотреблял спиртными напитками.

Было принято решение забрать малышей – сейчас они находятся в детской районной больнице, где медики обследуют их состояние здоровья, а психологи оказывают квалифицированную помощь.

Место, где находилась мать-кукушка, полицейские установили быстро, однако женщина совсем не беспокоилась о том, в каком состоянии ее дети, и продолжала развлекаться. Это уже не первый случай такого поведения горе-матери: правоохранители неоднократно привлекали женщину к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Напомним, молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на 11 дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.