К расследованию убийства Ноздровской подключили частных детективов

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Адвокат убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх и его коллеги инициировали собственное расследование ее убийства с привлечением частных детективов, сообщает DW.

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По его словам, предварительные выводы расследования позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Дмитрия Россошанского, с которым она судилась из-за смерти сестры.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", — отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.