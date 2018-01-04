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    К расследованию убийства Ноздровской подключили частных детективов

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    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (41)

    (обновлено: )25412
    По словам адвоката, предварительные выводы расследования позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Дмитрия Россошанского, с которым она судилась из-за смерти сестры.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Адвокат убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх и его коллеги инициировали собственное расследование ее убийства с привлечением частных детективов, сообщает DW.

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    По его словам, предварительные выводы расследования позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Дмитрия Россошанского, с которым она судилась из-за смерти сестры.

    "Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", — отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

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