На Прикарпатье под суд пойдет мать, умышленно отравившая своих же детей

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Ивано-Франковской области передала в суд дело в отношении женщины, которая умышленно отравила своих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что 03.04.2016 31-летняя жительница Верховинского района, действуя умышленно, с целью лишения жизни двух своих детей, под предлогом употребления витаминов заставила последних выпить снотворное лекарственное средство "Сонмил" (доксиламин сукцинат) в виде таблеток, в результате чего дети 2 и 9 лет скончались на месте", — говорится в сообщении.

После этого женщина попыталась покончить жизнь самоубийством, однако это ей не удалось.

В настоящее время обвинительный акт по злоумышленнице направлен в суд. Уголовное производство открыто по п. П. 1,2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Луцке мать отравила алкоголем младенца.