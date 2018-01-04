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    На Прикарпатье под суд пойдет мать, умышленно отравившая своих же детей

    (обновлено: )17403
    Женщина заставила детей выпить снотворное лекарственное средство "Сонмил" (доксиламин сукцинат) в виде таблеток, в результате чего дети в возрасте 2 и 9 лет скончались на месте.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Ивано-Франковской области передала в суд дело в отношении женщины, которая умышленно отравила своих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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    "Установлено, что 03.04.2016 31-летняя жительница Верховинского района, действуя умышленно, с целью лишения жизни двух своих детей, под предлогом употребления витаминов заставила последних выпить снотворное лекарственное средство "Сонмил" (доксиламин сукцинат) в виде таблеток, в результате чего дети 2 и 9 лет скончались на месте", — говорится в сообщении.

    После этого женщина попыталась покончить жизнь самоубийством, однако это ей не удалось.

    В настоящее время обвинительный акт по злоумышленнице направлен в суд. Уголовное производство открыто по п. П. 1,2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

    Напомним, ранее в Луцке мать отравила алкоголем младенца.

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