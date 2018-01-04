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    В центре Санкт-Петербурга сгорел дотла автобус, перевозивший детей

    (обновлено: )14910
    Горевший автобус перевозил 31 школьника из Барнаула, дети не пострадали, однако повреждены их вещи и документы. По данным спасателей, ЧП произошло утром в четверг.
    Автобус сгорел в Питере
    Фото из открытых источников

    Пожар произошел в туристическом автобусе на Биржевой площади в центре Петербурга, сообщает городское ГУМЧС.

    По данным спасателей, ЧП произошло утром в четверг.

    "В 11:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Биржевая площадь у дома 1. В припаркованном, частном автобусе марки MAN сгорели сгораемые части", — говорится в сообщении.

    Как отмечают местные СМИ, горевший автобус перевозил 31 школьника из Барнаула, дети не пострадали, однако повреждены их вещи и документы.

    Прокуратура Василеостровского района начала проверку о возгорании туристического автобуса в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства. "Прокуроры устанавливают обстоятельства происшедшего, а также транспортную компанию, осуществлявшую перевозку", — сказал собеседник агентства. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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