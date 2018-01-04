В центре Санкт-Петербурга сгорел дотла автобус, перевозивший детей

Фото из открытых источников

Пожар произошел в туристическом автобусе на Биржевой площади в центре Петербурга, сообщает городское ГУМЧС.

По данным спасателей, ЧП произошло утром в четверг.

"В 11:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Биржевая площадь у дома 1. В припаркованном, частном автобусе марки MAN сгорели сгораемые части", — говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, горевший автобус перевозил 31 школьника из Барнаула, дети не пострадали, однако повреждены их вещи и документы.

Прокуратура Василеостровского района начала проверку о возгорании туристического автобуса в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства. "Прокуроры устанавливают обстоятельства происшедшего, а также транспортную компанию, осуществлявшую перевозку", — сказал собеседник агентства. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Смотрите также: На Южном мосту в Киеве сгорел автомобиль