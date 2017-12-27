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    Под Киевом сгорели два авто, запаркованные на детской площадке

    (обновлено: )106
    Два автомобиля вспыхнули посреди ночи 27 декабря. Пожарные автомобили долго не могли подъехать к месту происшествия из-за напаркованных автомобилей.
    Видео dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киевской области в городе Вишневое произошел пожар: в ночь на 27 декабря во дворе одного из домов загорелись два автомобиля.

    По предварительной версии, произошел поджог.

    "Скорее всего поджог. Спасатели долго не могли заехать во двор из за припаркованных авто", — говорится на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

    Пользователи в комментариях к посту пишут, что машины были запаркованы на детской площадке во дворе многоэтажных домов.

    Смотрите также: На Южном мосту в Киеве сгорел автомобиль

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