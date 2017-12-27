Под Киевом сгорели два авто, запаркованные на детской площадке

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В Киевской области в городе Вишневое произошел пожар: в ночь на 27 декабря во дворе одного из домов загорелись два автомобиля.

По предварительной версии, произошел поджог.

"Скорее всего поджог. Спасатели долго не могли заехать во двор из за припаркованных авто", — говорится на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Пользователи в комментариях к посту пишут, что машины были запаркованы на детской площадке во дворе многоэтажных домов.

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