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    Елочка, гори! В Южно-Сахалинске дотла сгорела новогодняя елка

    (обновлено: )18721
    Елку высотой 25 метров установили на площади Ленина в Южно-Сахалинске в середине декабря. Во время происшествия на площади находились несколько тысяч человек.
    В Южно-Сахалинске дотла сгорела новогодняя елка
    Скриншот

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Новогодняя елка сгорела дотла на площади Ленина в Южно-Сахалинске в разгар празднования Нового года, сообщает РИА Новости.

    Скриншот
    В Южно-Сахалинске дотла сгорела новогодняя елка

    "Елка загорелась примерно после часа ночи. На площади находились несколько тысяч человек", — сообщил собеседник агентства.

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    Елку высотой 25 метров установили на площади Ленина в середине декабря.

    Вскоре после происшествия в сети было обнародовано видео масштабного возгорания. Видео можно посмотреть здесь

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