Елочка, гори! В Южно-Сахалинске дотла сгорела новогодняя елка

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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Новогодняя елка сгорела дотла на площади Ленина в Южно-Сахалинске в разгар празднования Нового года, сообщает РИА Новости.

Скриншот В Южно-Сахалинске дотла сгорела новогодняя елка

"Елка загорелась примерно после часа ночи. На площади находились несколько тысяч человек", — сообщил собеседник агентства.

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Елку высотой 25 метров установили на площади Ленина в середине декабря.

Вскоре после происшествия в сети было обнародовано видео масштабного возгорания. Видео можно посмотреть здесь.