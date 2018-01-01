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    Происшествия

    В Николаеве супружеская пара сгорела из-за неисправной проводки

    (обновлено: )116
    На месте пожара спасатели обнаружили новогоднюю гирлянду. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправность проводки.
    Пожар в Николаеве
    Фото Nikolaev 24

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве при пожаре в девятиэтажном доме были найдены тела двух человек.

    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @NYCMayor
    Бронкс в огне. Смертельный пожар в знаменитом районе Нью-Йорка

    Возгорание в жилом доме произошло на улице Казарского. Спасателей на место происшествия вызвал мужчина, который почувствовал запах дыма из соседней квартиры.

    На тушение огня пожарным понадобилось 20 минут. На месте ЧП они обнаружили тела супружеской пары – 24-летней женщины и 26-летнего мужчины.

    По предварительным данным, причина возгорания – неисправность в электросети. На месте обнаружены остатки новогодней гирлянды.

    Напомним, в канун Нового года в Николаеве нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции.

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