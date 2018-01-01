В Николаеве супружеская пара сгорела из-за неисправной проводки

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Николаеве при пожаре в девятиэтажном доме были найдены тела двух человек.

Возгорание в жилом доме произошло на улице Казарского. Спасателей на место происшествия вызвал мужчина, который почувствовал запах дыма из соседней квартиры.

На тушение огня пожарным понадобилось 20 минут. На месте ЧП они обнаружили тела супружеской пары – 24-летней женщины и 26-летнего мужчины.

По предварительным данным, причина возгорания – неисправность в электросети. На месте обнаружены остатки новогодней гирлянды.

Напомним, в канун Нового года в Николаеве нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции.