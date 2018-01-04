На предприятии в Киеве сгорели сразу три машины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.
"4 января в 0:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе ул. Новоконстантиновская, возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen", — говорится в повидомлнени.
Как отмечается, в результате возгорания автомобили сгорели полностью.
По данным ГСЧС, никто не пострадал. Причина возгорания автомобилей устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, 3 января в Харькове в шестиэтажном жилом доме на ул. Библика, 25 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.