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    Киев

    На предприятии в Киеве сгорели сразу три машины

    (обновлено: )4310
    Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.

    Автомобиль загорелся после столкновения в Запорожье
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    В ночь на 4 января на одном из предприятий Киева сгорели сразу три автомобиля марки Volkswagen, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "4 января в 0:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе ул. Новоконстантиновская, возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen", — говорится в повидомлнени.

    Как отмечается, в результате возгорания автомобили сгорели полностью.

    По данным ГСЧС, никто не пострадал. Причина возгорания автомобилей устанавливается правоохранительными органами.

    Напомним, 3 января в Харькове в шестиэтажном жилом доме на ул. Библика, 25 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

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