На предприятии в Киеве сгорели сразу три машины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина.

В ночь на 4 января на одном из предприятий Киева сгорели сразу три автомобиля марки Volkswagen, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 января в 0:40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе ул. Новоконстантиновская, возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen", — говорится в повидомлнени.

Как отмечается, в результате возгорания автомобили сгорели полностью.

По данным ГСЧС, никто не пострадал. Причина возгорания автомобилей устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, 3 января в Харькове в шестиэтажном жилом доме на ул. Библика, 25 произошел пожар, в результате которого погибли два человека.