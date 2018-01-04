Пожар в резиденции Клинтонов. Появились подробности

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Представитель Хиллари Клинтон заявил, что пожар произошел в здании, где размещается Секретная служба, а не в самой резиденции Клинтонов.

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"Небольшой пожар произошел в здании Секретной службы на территории владений Клинтонов, не соединенном с их домом", — заявил пресс-секретарь Клинтон Ник Меррилл в Twitter.

Кроме того Мерилл сообщил, что во время инцидента Клинтонов не было дома.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме четы Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью-Йорк. Он был быстро потушен.