В Одессе за ночь сгорели два авто

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Два автомобиля сгорели ночью в пятницу в Одессе. Как сообщили в пресс-центре облуправления ГСЧС, в 3:45 поступил сигнал о загорании легкового авто Renault Kangoo на улице Академика Филатова. В 4:09 пожар был потушен на площади 5 квадратных метров.

В 4:14 на улице 40 лет Обороны Одессы вспыхнула Toyota Corolla. В 4:50 ее потушили. К тому времени огонь охватил 4 кв. м.

Причины пожаров устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в центре Одессы разбились два элитных авто.