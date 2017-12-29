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29.12.201712:42
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    Происшествия

    В Одессе за ночь сгорели два авто

    (обновлено: )52
    Первый инцидент произошел в 3:45 пятницы - загорелся легковой автомобиль Renault Kangoo, а чуть позже - В 4:14 на улице 40 лет Обороны Одессы вспыхнула Toyota Corolla.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Два автомобиля сгорели ночью в пятницу в Одессе. Как сообщили в пресс-центре облуправления ГСЧС, в 3:45 поступил сигнал о загорании легкового авто Renault Kangoo на улице Академика Филатова. В 4:09 пожар был потушен на площади 5 квадратных метров.

    В 4:14 на улице 40 лет Обороны Одессы вспыхнула Toyota Corolla. В 4:50 ее потушили. К тому времени огонь охватил 4 кв. м.

    Причины пожаров устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

    Напомним, в центре Одессы разбились два элитных авто.

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