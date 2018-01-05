Небезопасно. МОЗ инициирует отмену спецразрешений народным целителям

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством). Проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины" находится на общественном обсуждении.

В Минздраве отметили, что регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, не может относиться к компетенции Министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям.

"Понятие народной медицины в законодательстве определено как "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не нуждаются в государственной регистрации". Однако подчеркиваем, что применять это определение на практике невозможно", — сообщает Минздрав.

Процедура "экспертизы" целителей, которая пока предусмотрена законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода леченияю. В то же время, подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, которые противоречат современной научной картине мира и медицинской науке, сообщает министерство.

"Существующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет МЗ выдать разрешительные документы, поскольку невозможно гарантировать безопасность используемых методов для пациентов. Все ранее выданные разрешения на занятие целительством создают потенциальную опасность для граждан Украины, поскольку такие разрешения никоим образом не гарантируют безопасность пациентов при их обращении к целителям", — сообщает МОЗ.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины призвали население сразу сообщать об отсутствии тех или иных вакцин, а также лекарств в больницах.