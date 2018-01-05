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    Киев

    В Киеве женщина зарезала гостя и выбросила в мусорник

    (обновлено: )18110
    Инцидент произошел в Святошинском районе Киева. Мужчина пришел к знакомой в квартиру, где между ними возник конфликт. Он начал бить женщину, а она, защищаясь, схватила нож и нанесла обидчику многочисленные ранения.
    В Киеве женщина зарезала гостя
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве женщина зарезала своего знакомого.

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    Как сообщили в ГУ Нацполиции в столице, инцидент произошел в Святошинском районе Киева. Вечером мужчина пришел к знакомой в квартиру, где между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину, а она, защищаясь, схватила нож и нанесла обидчику многочисленные ранения. После этого тело убитого выбросила в мусорный бак.

    По заключению судебно-медицинской экспертизы, киевлянин умер в результате полученных ножевых ранений. Злоумышленница свою вину полностью признала.

    Собрав все доказательства, показания свидетелей и выводы экспертиз, Святошинский районный суд за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, приговорил женщину к семи годам лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Киеве зарезали мужчину и подожгли его квартиру.

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