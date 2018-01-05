В Киеве женщина зарезала гостя и выбросила в мусорник

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Киеве женщина зарезала своего знакомого.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в столице, инцидент произошел в Святошинском районе Киева. Вечером мужчина пришел к знакомой в квартиру, где между ними возник конфликт. Мужчина начал бить женщину, а она, защищаясь, схватила нож и нанесла обидчику многочисленные ранения. После этого тело убитого выбросила в мусорный бак.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, киевлянин умер в результате полученных ножевых ранений. Злоумышленница свою вину полностью признала.

Собрав все доказательства, показания свидетелей и выводы экспертиз, Святошинский районный суд за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, приговорил женщину к семи годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве зарезали мужчину и подожгли его квартиру.