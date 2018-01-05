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    Киев

    Экс-министр правительства Крыма задержан в Киеве - СМИ

    (обновлено: )31514
    По информации СМИ, экс-министр здравоохранения правительства Крыма Петр Михальчевский задержан правоохранителями в многоэтажке на ул Воскресенской в Киеве.
    Экс-министр правительства Крыма задержан в Киеве
    Прямой

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бывший чиновник администрации Крыма был задержан в Киеве утром 5 января. Телеканал "Прямой" со ссылкой на СБУ сообщил, что это Петр Михальчевский, возглавлявший непродолжительное время в 2014 году крымский Минздрав.

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    Его задержали в многоэтажке на Воскресенской улице Днепровского района Киева.

    Глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.

    Прямой
    Экс-министр правительства Крыма задержан в Киеве

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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