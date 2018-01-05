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    Политика

    Сын Луценко сделал родителям щедрый подарок

    (обновлено: )26204
    Изменения внесены в декларации генпрокурора и нардепа 2 января. Указывается, что старший сын Александр подарил родителям подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.
    Юрий и Ирина Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга, народный депутат Ирина Луценко получили от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен.

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    УНИАН
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    Соответствующие изменения внесены в декларации генпрокурора и нардепа 2 января.

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    Указывается, что вид дохода — "подарок в неденежной форме". Какой именно, не отмечается.

    У Луценко двое сыновей Александр (1989 года рождения) и Виталий (1999 года рождения).

    В прошлом году старший сын женился.

    В августе 2017 года Александр Луценко сделал родителям подарок почти на 120 тысяч гривен.

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