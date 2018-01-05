Сын Луценко сделал родителям щедрый подарок

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга, народный депутат Ирина Луценко получили от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен.
Соответствующие изменения внесены в декларации генпрокурора и нардепа 2 января.
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Указывается, что вид дохода — "подарок в неденежной форме". Какой именно, не отмечается.
У Луценко двое сыновей Александр (1989 года рождения) и Виталий (1999 года рождения).
В прошлом году старший сын женился.
В августе 2017 года Александр Луценко сделал родителям подарок почти на 120 тысяч гривен.