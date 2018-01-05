Как предотвратить эпидемию гепатита А в Украине? Мнение Ляшко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Вспышка заболеваемости вирусным гепатитом А, известным как болезнь Боткина, зафиксирована в Николаеве. Заместитель главного санитарного врача области Александр Игнатенко рассказал, что за последний месяц только в одном из районов города госпитализировали около 30 человек с таким диагнозом. Он предположил, что гепатит А передается через питьевую воду.

В чем причина распространения заболевания среди жителей Николаева, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал глава общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які симптоми захворювання? Як воно передається?

— Гепатит А — це вірусна хвороба. Механізм передачі — так званий фекально-оральний, шлях передачі, в основному, водний, але може передаватися і через харчові продукти. Але через харчові продукти в більшості випадків — це такий рідкісний механізм передачі, тому що для того, щоб викликати захворювання, еквівалент одного граму фекалій повинен потрапити на харчові продукти, щоб в подальшому передавалася ця інфекційна хвороба. Що характерно для цієї хвороби, що вона поширена тільки серед людей, і джерелом, резервуаром збудника є хвора людина. Хвора людина в якому плані? Вона навіть заразна, коли у неї ще немає перших проявів. Тобто інкубаційний період — коли збудник потрапив до організму і буде розвинута хвороба — триває десь в середньому 30 днів, від 14 до 50. Але виділяти вже збудника, навіть без симптомів, людина починає через 14 днів після того, як потрапив збудник до організму. Тому до перших симптомів, які вже свідчать про хворобу, людина ходить повністю здорова, але вона вже може виділяти збудник і інфікувати інших людей. Це така специфічність цієї хвороби, тому вона має в'ялий початок, але коли вже досягає свого піку в інкубаційному періоді, 30-50 днів, тоді вже кількість людей, яка хворіє одночасно, значно збільшується.

Чим небезпечний гепатит А?

— Небезпека цієї хвороби саме в тому, що вона призводить до тяжких ускладнень, якщо не лікувати, і впливає на печінку та викликає в подальшому цироз печінки і так далі. Тому потрібні профілактичні заходи.

Які саме заходи? Існують вакцини?

— Так, є вакцини. На жаль, у нас вони не входять до обов'язкових в календарі щеплень, вони входять до рекомендованих. І є визначена група людей, яким рекомендується робити ці щеплення в національному календарі, до яких відносять персонал установ громадського харчування, працівників каналізаційних очисних споруд, водоканалів, військовослужбовців, тих, хто вживає, наприклад, наркотичні речовини, також людей, які практикують секс з чоловіками. Тому що в Європі зараз поширюється епідемія гепатиту А, саме пов'язаного з таким механізмом передачі, який до цього в нашій країні був не досить поширеним, так би мовити, про нього замовчувалося в свій час, а зараз він виходить знову ж таки на провідні ролі в європейських країнах.

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Наскільки складне лікування цієї хвороби?

— Про лікування, це краще щоб розповіли інфекціоністи. Але питання в тому, що чим небезпечна ця хвороба? Я не знаю, зараз поки в Миколаєві не встановлено джерело зараження, але тут в іншому питання. В тому, що людина — я, ви, ми — приходимо або користуємося водою, яка за фактом повинна бути безпечна в епідемічному відношенні, так? І ми її вживаємо і не можемо запідозрити, що ця вода небезпечна. Оце є величезна небезпека. І в даному випадку потрібно буде, коли буде встановлено джерело, підняти все суспільство, відслідкувати і притягнути до відповідальності тих, хто допустив зараження. Зараз часто будуть говорити, що це є наслідком втрати контролю за підприємствами, які виробляють воду, або за водоканалами. На жаль, це не так, тому що останні 10-20 років, навіть при жорсткому контролі, спалахи гепатиту А, який пов'язаний з водним шляхом передачі, завжди були. Оскільки ніяк ви не контролюєте, завжди з'являється людський фактор, який вплине на ті чи інші речі, з'являється відсутність гідного фінансування впровадження новітніх методів та технологій очистки, а також проблема величезна зараз — і в якості тих дезинфікуючих засобів, які використовуються водоканалами. Оскільки компанія може бути впевнена, що правильно все використовує, а якість дезинфікуючих, яких, на жаль, ніхто не перевіряє, після того як вони були зареєстровані, може вплинути і на те, що виникають такі спалахи.

Самої вакцини вистачає?

— Так, вона є наявна, і будь хто може захотіти і вакцинуватися зараз. Але ми повинні визначити джерело і оцінити ймовірний обсяг людей, які потребують вакцинації, які вже вживали цю воду, або десь контактували з хворими. Тобто тут треба подивитися, що саме і скільки людей користується цим джерелом водопостачання, яке призвело до даного захворювання. Потім оцінити кількість людей, яких треба щепити. Раніше для профілактики використовували людський гамаглобулін, зараз рекомендують все ж таки використовувати вакцину. Там є французька, бельгійська, американська, всі вони зареєстровані в Україні. Але що стосується її кількості, то треба дивитися, скільки людей потребуватиме цієї специфічної профілактики, щоб перервати ланцюг епідемічного поширення даної хвороби.

Напомним, главный редактор сайта города Николаева 0512.com.ua Снежана Ракчеева в эфире «ГС» сообщила, что подозрение в распространении инфекции пало на производителя бутилированной воды, пункты продажи которой есть по всему городу. При этом сама компания отрицает причастность к вспышке гепатита А.