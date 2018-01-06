Глава Минсоцполитики Рева улетел лечиться в Израиль. Соцсети иронизируют

КИЕВ, 6 янв — РАИ Новости Украина. Министр социальной политики Украины Андрей Рева накануне новогодних праздников отправился на лечение в Израиль. У главы Минсоцполитики диагностировали пневмонию, сообщает интернет-издание "Информационная Виннитчина".

По данным СМИ, Рева недавно подхватил воспаление легких. Сначала он лечился в Винницкой городской клинической больнице №2, но там ему стало хуже. В связи с осложнениями, вызванными болезнью, министра отправили на лечение в Израиль. Официальной информации о состоянии чиновника на данный момент не поступало.

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Напомним, подводя итоги минувшего года, Андрей Рева заявил о сокращении уровня бедности в Украине.

Между тем сообщение о болезни главы Минсоцполитики и о его отбытии на лечение в Израиль не оставило равнодушными пользователей соцсетей. Реве припомнили его скандальное высказывание о том, что украинцы слишком много тратят денег на еду.

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Так, пользователь Facebook Vova Holobutsky иронично прокомментировал: "Министр Рева заболел и уехал лечиться в Израиль. Пример всем зрадофилам, когда экономно жрешь, на все хватает".

Facebook Vova Holobutsky Соцсети о болезни Андрея Ревы

"А если бы жрал в три горла, сейчас бы ходил в поликлинику на Троещине", — подключился к комментариям Рустам Исаков.

Отметим, о культуре питания украинцев также скандально высказался и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.