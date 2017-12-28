Рева сообщил, сколько пенсионерам в среднем добавили к пенсии

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. После старта в Украине пенсионной реформы выплаты выросли для 10,2 миллиона пенсионеров. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, подводя на брифинге итоги 2017 года.

"Для 10,2 миллиона пенсионеров с октября была повышена пенсия", – заявил министр.

Он отметил, что в среднем выплаты выросли на 561 гривну.

"Средний размер пенсий после повышения составляет 2447,95 гривны", – проинформировал Рева. Эта цифра подтверждается и данными Пенсионного фонда Украины, согласно которым после реформы размер средней пенсии увеличился на 41,1%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что провести перерасчет пенсий военнослужащим проведут уже с 1 января 2018 года.