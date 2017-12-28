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    Рева сообщил, сколько пенсионерам в среднем добавили к пенсии

    (обновлено: )15304
    Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, после старта пенсионной реформы выплаты выросли для 10,2 миллиона пенсионеров. В среднем выплаты выросли на 561 гривну.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. После старта в Украине пенсионной реформы выплаты выросли для 10,2 миллиона пенсионеров. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, подводя на брифинге итоги 2017 года.

    Андрей Рева о недостатках пенсионной реформы. Видео
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    Виноват Советский Союз. Рева о важном недостатке пенсионной реформы

    "Для 10,2 миллиона пенсионеров с октября была повышена пенсия", – заявил министр.

    Он отметил, что в среднем выплаты выросли на 561 гривну.

    "Средний размер пенсий после повышения составляет 2447,95 гривны", – проинформировал Рева. Эта цифра подтверждается и данными Пенсионного фонда Украины, согласно которым после реформы размер средней пенсии увеличился на 41,1%.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что провести перерасчет пенсий военнослужащим проведут уже с 1 января 2018 года.

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