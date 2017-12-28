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    Общество

    Рева назвал шокирующую статистику по росту числа матерей-одиночек

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    По словам министра, каждый 5-й ребенок в Украине рождается вне брака, в так называемом "теневом браке". А количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 22 раза.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Количество матерей-одиночек в Украине увеличилось из-за высокого уровня разводов в течение первого года брака. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева, передает "Эспрессо.TV".

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    По словам министра, каждый 5-й ребенок в Украине рождается вне брака, в так называемом "теневом браке". А количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 22 раза.

    Министр объясняет эту статистику высоким уровнем разводов в течение первого года брака, спровоцированных бытовыми проблемами. В Украине 10% супружеских пар распадаются после 1 года брака.

    "При создании семьи большой проблемой является жилье. Наша главная задача — обеспечить молодежные программы строительства жилья. Необходимо ввести такие же программы, по которым мы работаем с ветеранами АТО и сиротами. Будет у них крыша над головой — они все решат", — заявил Рева.

    Напомним, Минсоцполитики предложило Кабмину выплатить по 100 тысяч гривен социальной помощи всем, кто был освобожден из плена на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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