Рева назвал шокирующую статистику по росту числа матерей-одиночек

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Количество матерей-одиночек в Украине увеличилось из-за высокого уровня разводов в течение первого года брака. Об этом заявил на итоговой пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева, передает "Эспрессо.TV".

По словам министра, каждый 5-й ребенок в Украине рождается вне брака, в так называемом "теневом браке". А количество матерей-одиночек за последние 15 лет выросло в 22 раза.

Министр объясняет эту статистику высоким уровнем разводов в течение первого года брака, спровоцированных бытовыми проблемами. В Украине 10% супружеских пар распадаются после 1 года брака.

"При создании семьи большой проблемой является жилье. Наша главная задача — обеспечить молодежные программы строительства жилья. Необходимо ввести такие же программы, по которым мы работаем с ветеранами АТО и сиротами. Будет у них крыша над головой — они все решат", — заявил Рева.

Напомним, Минсоцполитики предложило Кабмину выплатить по 100 тысяч гривен социальной помощи всем, кто был освобожден из плена на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.