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    Политика

    У Саакашвили сообщили, когда возобновятся протесты в Киеве

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (814)

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    По словам пресс-секретаря экс-президента Грузии Татьяны Баграновской, двадцать первого января в воскресенье состоится марш. Кроме того, убирать палаточный городок у здания Верховной Рады не будут.
    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января, сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

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    В середине декабря Саакашвили заявил, что в ближайшее время не будет призывать к многочисленным митингам из-за событий у Октябрьского дворца в центре Киева.

    "Двадцать первого января в воскресенье состоится марш", — цитирует во вторник слова Баграновской агентство "Украинские новости". Она также сообщила, что убирать палаточный городок у здания Верховной Рады не будут.

    Сторонники Саакашвили ранее неоднократно проводили марши и митинги за принятие закона об импичменте. После акции 17 декабря сторонники экс-президента Грузии попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. Позже, после призыва Саакашвили большинство митингующих покинули дворец и направились к Верховной Раде. Они заявили, что произошедшее стало результатом провокации и что являются сторонниками мирного протеста. Полиция сообщила о возбуждении по факту произошедшего трех уголовных дел.

    С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.

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