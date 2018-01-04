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    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (802)

    (обновлено: )9110
    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    Заседание Апелляционного суда Киева по делу Михаила Саакашвили
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    Супруга Миахиала Саакашвили Сандра Рулофс-Саакашвили и сын Николоз в Апелляционном суде Киева
    Заседание Апелляционного суда Киева по делу Михаила Саакашвили
    Михаил Саакашвили и его супруга Сандра Рулофс (крайняя справа) во время заседания Апелляционного суда Киева
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    Судьи во время заседания Апелляционного суда в Киеве по делу Михаила Саакашвили
    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    Михаил Саакашвили его сын Николоз, супруга Сандра Рулофс-Саакашвили и мать Гиули Аласания
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Апелляционного суда Киева по делу Михаила Саакашвили
    Бывший глава Одесской ОГА и лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили в Апелляционном суде в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Супруга Миахиала Саакашвили Сандра Рулофс-Саакашвили и сын Николоз в Апелляционном суде Киева
    Супруга Миахиала Саакашвили Сандра Рулофс-Саакашвили и сын Николоз в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Заседание Апелляционного суда Киева по делу Михаила Саакашвили
    Заседание Апелляционного суда Киева по делу Михаила Саакашвили
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили и его супруга Сандра Рулофс (крайняя справа) во время заседания Апелляционного суда Киева
    Михаил Саакашвили и его супруга Сандра Рулофс во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Судьи во время заседания Апелляционного суда в Киеве по делу Михаила Саакашвили
    Судьи во время заседания Апелляционного суда в Киеве по делу Михаила Саакашвили
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Михаил Саакашвили его сын Николоз, супруга Сандра Рулофс-Саакашвили и мать Гиули Аласания

    Накануне в Апелляционном суде Киева состоялось заседание по рассмотрению жалобы Генеральной прокуратуры на решение Печерского райсуда об отказе отправить экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили под домашний арест. 

    Саакашвили пришел в суд с ближайшими родственниками — с супругой Сандрой Рулофс, младшим сыном Николозом и матерью Гиули Аласанией. 

    Председательствующий судья перенес заседание на 11 января на 13.10 из-за отсутствия народных депутатов, которые согласились взять Саакашвили на поруки.

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    Сайт президента Украины
    К кому обращался Порошенко, поздравляя украинцев с Новым годом?

    Печерский суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ранее Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы, но перенес заседание, потому что не получил материалов дела.

    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

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    В Службе безопасности Украины заявили, что Саакашвили подозревают в преступлении по части 1 статьи 256 уголовного кодекса "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, акции, которые организовывал и организует Саакашвили, были нацелены на " захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Бывший глава Одесской облгосадминистрации, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

    Луценко заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности беглого бизнесмена Сергея Курченко. Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

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    Власти утверждают, что у них есть доказательства сговора Саакашвили и Курченко, в частности аудио- и видеозаписи. Луценко подчеркивал, что "сейчас не идет речь о депортации, сейчас не идет речь об экстрадиции" Саакашвили.

    Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, но не призывает сторонников к "резким действиям".

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