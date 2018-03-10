Корреспондент Артем Маслаков рассказал о перебоях с водоснабжением в Донецкой области. Комментируя ситуацию с обеспечением электроэнергией и газом, Маслаков сказал, что ситуация - более-менее стабильная.
Сообщается, что "жительница Макеевки 1963 года рождения наткнулась на взрывное устройство в поле неподалеку от временно оккупированной Еленовки", "пострадавшая госпитализирована в волновахскую больницу с многочисленными осколочными ранениями".
В конце мая прошлого года тогда еще кандидат в президенты Петр Порошенко на "встрече с народом" произнес эмоциональную речь, где прозвучал тезис: "АТО не может длиться два-три месяца. Она должна быть закончена – и она будет закончена! – за считанные часы".
В обычной жизни производство, распределение, обмен и потребление материальных благ регулируются обычаями или законами. Во время войны – путем применения вооруженного насилия вплоть до убийства. Например, как это случилось в Волновахе 21-го марта.
Аваков сообщил, что "специальная операция МВД, СБУ и Генпрокуратуры привела к задержанию на этот момент уже 11 участников бандформирования, в том числе 4 непосредственно участвовавших в инциденте, приведшем к гибели офицера СБУ".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".