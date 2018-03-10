наверх
10.03.201812:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Волновахский район

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Демонтаж памятника Ленину в Донецкой области
    Памятник Ленину снесли в Волновахе Донецкой области
    05:54 01.11.2015
    367
    Как рассказал журналист Мирослав Ватащук, ставший свидетелем демонтажа, в акции приняла участие "проукраинская молодежь". В целом, по его словам, местных жителей особо не заботила судьба Ленина.
    Новый КПП Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области
    Работа нового КПП под Волновахой 
    08:34 10.10.2015
    798Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Павел Жебривский прибыл на открытие обновленного контрольно-пропукного пункта "Новотроицкое" в Волновахском районе. Работу КПП обеспечивают наряды пограничников, в составе которых есть кинологи.
    Военнослужащий ВСУ в Донбассе
    От несчастных случаев в ВСУ погибло больше бойцов, чем в боях АТО
    09:43 08.09.2015
    1133Немирное перемирие на Донбассе.
    Пока пушки молчат в прифронтовой зоне, там все равно стреляют. Но не по врагам. Количество несчастных случаев в украинской армии в период перемирия увеличилось.
    Карета скорой помощи
    В Волновахе за выходные погибли два мирных жителя - ДонОГА
    10:48 07.09.2015
    312Немирное перемирие на Донбассе.
    По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, двое гражданских лиц погибли в период с 4 по 6 сентября. Подробности обстоятельств гибели мирного населения не сообщаются.
    Украинские военнослужащие
    Под Волновахой военный застрелил двоих сослуживцев - журналист
    10:13 07.09.2015
    463Немирное перемирие на Донбассе.
    Журналист Александр Рудоманов сообщил в Facebook, что трагедия произошла в районе Волновахи. По его словам, в настоящее время ведется поиск украинского военнослужащего.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Под Волновахой перевернулся военный "КрАЗ": восемь пострадавших
    12:03 18.08.2015
    408Слабость силовиков Украины
    После инцидента водитель военного автомобиля был задержан и доставлен в военную комендатуру. По факту ДТП открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 415 Уголовного кодекса.
    Украинский военный
    В Волновахском районе перевернулся Mitsubishi с военными, есть жертвы
    11:37 13.08.2015
    496Слабость силовиков Украины
    Как сообщили в ГУ МВД в Донецкой области, в результате инцидента пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero от полученных травм скончался на месте, водитель и второй пассажир доставлены в больницу.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    Спецкор: вода – одна из самых больших проблем под Мариуполем
    11:54 12.08.2015
    115Иловайский котел: кто в ответе?
    Корреспондент Артем Маслаков рассказал о перебоях с водоснабжением в Донецкой области. Комментируя ситуацию с обеспечением электроэнергией и газом, Маслаков сказал, что ситуация - более-менее стабильная.
    Ситуация в Волновахе. Арихвное фото
    Под Волновахой отбита атака на блокпост в Старогнатовке
    08:24 12.08.2015
    1719Иловайский котел: кто в ответе?
    Вооруженные силы Украины сообщают, что было остановлено продвижение двух разведывательно-диверсионных групп, которые пытались обойти опорный пункт сил АТО.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Женщина подорвалась на взрывном устройстве под Волновахой
    15:54 11.08.2015
    249Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно данным МВД в Донецкой области, женщина 1965 года рождения во время остановки на трассе отошла в поле, где наткнулась на взрывное устройство, которое сработало.
    Украинский военный. Архивное фото
    В районе Старогнатовки под Волновахой идет ожесточенный бой - силовики
    04:57 10.08.2015
    2571Иловайский котел: кто в ответе?
    По словам журналиста Андрея Цаплиенко, в настоящее время вблизи позиций ВСУ идет контактный бой. Обострение ситуации в районе Старогнатовки подтверждают и другие источники.
    Украинские солдаты и местные жители в Волновахе
    Женщина ранена в результате взрыва под Волновахой
    13:30 26.07.2015
    96Демилитаризация Донбасса
    Сообщается, что "жительница Макеевки 1963 года рождения наткнулась на взрывное устройство в поле неподалеку от временно оккупированной Еленовки", "пострадавшая госпитализирована в волновахскую больницу с многочисленными осколочными ранениями".
    На месте происшествия. Архивное фото
    В результате взрыва под Волновахой ранена женщина
    17:35 22.07.2015
    162Демилитаризация Донбасса
    Установлено, что жительница села Александровки, которая двигалась в автомобиле, во время остановки на блокпосту в районе села Березовое отошла от дороги в поле, позже там прогремел взрыв.
    Задержание работников ГАИ в Волновахе
    Задержание гаишников на взятке в Волновахе 
    10:56 15.07.2015
    1515Слабость силовиков Украины
    Служба безопасности Украины провела задержание работников госавтоинспекии, которые систематически вымогали взятки с автомобилистов.
    Петр Порошенко на полигоне Десна
    Год Порошенко – год АТО: часы, ставшие годами, конфликт, ставший войной
    09:45 27.05.2015
    4425Год президента Порошенко
    В конце мая прошлого года тогда еще кандидат в президенты Петр Порошенко на "встрече с народом" произнес эмоциональную речь, где прозвучал тезис: "АТО не может длиться два-три месяца. Она должна быть закончена – и она будет закончена! – за считанные часы".
    Украинские военные на Донбассе
    Политэкономия зоны АТО. Часть 1: Анализ издержек обращения
    16:57 31.03.2015
    736Особый статус Донбасса
    В обычной жизни производство, распределение, обмен и потребление материальных благ регулируются обычаями или законами. Во время войны – путем применения вооруженного насилия вплоть до убийства. Например, как это случилось в Волновахе 21-го марта.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД объявило в розыск двух подозреваемых в убийстве офицера СБУ в Волновахе
    15:11 23.03.2015
    240
    В министерстве внутренних дел предупреждают, что разыскиваемые подозреваемые вооружены стрелковым оружием.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков
    Аваков: убийство офицера СБУ в Волновахе раскрыто
    15:38 22.03.2015
    1500Особый статус Донбасса
    Аваков сообщил, что "специальная операция МВД, СБУ и Генпрокуратуры привела к задержанию на этот момент уже 11 участников бандформирования, в том числе 4 непосредственно участвовавших в инциденте, приведшем к гибели офицера СБУ".
    Украинские солдаты и местные жители в Волновахе
    Силовики: задержаны подозреваемые в убийстве сотрудника СБУ в Волновахе
    15:07 22.03.2015
    499Особый статус Донбасса
    Предполагаемый исполнитель преступления находится в розыске, сообщил представитель спецоперации украинских силовиков в Донбассе Андрей Лысенко.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД: в Волновахе убили сотрудника СБУ
    13:30 21.03.2015
    916Дело "Торнадо": судный день
    Пострадавший от полученных ранений умер в машине скорой помощи. Личности преступников установлены. Проводятся розыскные мероприятия, направленные на их задержание.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны