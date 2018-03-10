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В конце мая прошлого года тогда еще кандидат в президенты Петр Порошенко на "встрече с народом" произнес эмоциональную речь, где прозвучал тезис: "АТО не может длиться два-три месяца. Она должна быть закончена – и она будет закончена! – за считанные часы".