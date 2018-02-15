Президент Грузии заявил, что не видит оснований для помилования Саакашвили

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердил, что не планирует помилования экс-главы государства Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине, а также его бывшего соратника экс-министра внутренних дел Вано Мерабишвили.

"Я не считаю, что эти люди (Саакашвили, Мерабишвили – ред.) должны быть помилованы. Я не могу сейчас обсуждать все детали, почему да и почему – нет. Но если бы я считал, что надо помиловать, никак бы не подошел к этому вопросу с политическим содержанием", — заявил Маргвелашвили в эфире телекомпании "Палитраньюс".

По словам Маргвелашвили, по итогам президентских выборов 2013 года он стал главой государства, то есть "президентом грузинского народа, а не какой-либо партии". "Президент Грузии служит грузинскому народу. Естественно, в процессе помилования я никогда не учитываю политический аспект", — добавил он.

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Согласно конституции Грузии, решение о помиловании принимает президент страны.

В понедельник, 12 февраля, пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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Мерабишвили — бывший член партии Саакашвили "Единое национальное движение", которая правила в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений и арестовали по четырем уголовным делам.