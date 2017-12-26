В МИД РФ сообщили, когда офицеры могут вернуться в СЦКК

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Российские офицеры теоретически могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, но при условии изменении позиции Киева, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".

"В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам. Я думаю, что это теоретически возможно", — сказал Карасин, отвечая на вопрос, на каких условиях российские офицеры могут вернуться в СЦКК в Донбассе.

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Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.