В российском МИД ответили Кишиневу на "миллиарды за оккупацию"

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал провокацией заявления молдавский властей о намерении взыскать с России деньги за "оккупацию" Приднестровья.

Ранее спикер парламента Молдавии обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию".

"В конце года благодаря усилиям международного сообщения, усилиям Тирасполя, Кишинева достигнуты определенные позитивные решения. Вот на них надо ориентироваться, а не на подобные призывы-провокации", — сказал Карасин, комментируя слова молдавского политика.

"Оставим это на совести того, кто это заявил. В такой форме затрагивать вопрос о миротворческой операции на Днестре, которой не так давно исполнилось 25 лет, — это кощунственно и цинично. Тем более, ответственные политики должны понимать, что эта миротворческая операция послужила гарантом спокойного развития и Республики Молдова, и Приднестровья и сейчас продолжает оставаться гарантом спокойствия и безоблачного будущего людей", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он добавил, что подобного рода вопросы "решаются не с трибуны громкими заявлениями, а продуманной, поэтапной работой по достижению приемлемых для обеих сторон в приднестровском урегулировании вопросов".